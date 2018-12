Bencana Tsunami di Banten dan Lampung Marc Marquez Ikut Berduka! Ini Pesannya

POS KUPANG.COM - - Duka yang dirasakan korban tsunami Banten, direspon oleh Marc Marquez.

Juara Dunia MotoGP 2018 dari Repsol Honda ini, menuliskan kesedihan dan support atas bencana alam tsunami Banten.

Pada laman media sosialnya, 18 jam lalu Marc Marquez menuliskan caption berbahasa Indonesia.

"Saya memberi dukungan kepada masyarakat Indonesia, agar tetap kuat dan terus semangat, khususnya yang terkena dampak tsunami #Indonesia".

Tulisan yang sama juga terdapat pada insta story Marc Marquez.

Data sementara mengenai jumlah korban dan kerugian akibat terjangan tsunami Banten dan Lampung yang terjadi pada Sabtu (22/12/2018) dibagikan oleh akun Instagram resmi Badan

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (24/12/2018).

Sebanyak 281 korban meninggal dunia, 1.016 korban luka-luka, 57 korban belum ditemukan, dan 11.687 orang mengungsi.

"Data sementara yang berhasil dihimpun Posko BNPB hingga 24/12/2018 pukul 07.00 WIB, tercatat 281 orang meninggal dunia, 1.016 orang luka-luka, 57 orang hilang dan 11.687 orang mengungsi," tulis akun @bnpb_indonesia.

Tak hanya korban jiwa, tsunami yang melanda Selat Sunda tersebut juga berdampak pada kerusakan fisik di beberapa titik terdampak.

Kabupaten Pandeglang pun menjadi wilayah terdampak yang statusnya paling parah.

Dalam akaun @bnpb_indonesia dituliskan bahwa kerusakan fisik meliputi 611 unit rumah rusak, 69 unit hotel-vila rusak, 60 warung-toko rusak, dan 420 perahu-kapal rusak.

Korban dan kerusakan ini terdapat di 5 kabupaten terdampak yaitu Pandeglang, Serang, Lampung Selatan, Tanggamus, dan Pesawaran. Jadi, wilayah di Provinsi Banten dan Lampung yang berada di Selat Sunda.

Daerah pesisir di Kabupaten Pandeglang adalah daerah yang paling banyak jumlah korban dan kerusakannya dibandingkan daerah lain.

Personel hingga kru grup band Seventeen menjadi korban tsunami di Banten, Sabtu (22/12/2018).

Seventeen tengah tampil dalam Acara Tanjung Lesung Beach Resort, Banten saat tsunami terjadi.

Beberapa kru seventeen bahkan dikabarkan hilang tersapu tsunami.

Video Seventeen tengah manggung di tepi pantai pun kini beredar.

Terdengar para personel Seventeen itu sudah memainkan alat musiknya.

"We are, we are, Seventeen," kata Ifan Seventeen. (*)