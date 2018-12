Ayo Nginap di Hotel Neo Kupang Saat Natal, Ada Promo Lho

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM | KUPANG -Menyambut Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, Hotel Neo El Tari Kupang by Aston menawarkan promo.

Sales Manager and Public Relation Hotel Neo El Tari Kupang by Aston, Helen Freiny Karundeng bersama General Manager Manager Hotel Neo El Tari Kupang by Aston, Syamsudin Hasan mengatakan, pihaknya menawarkan promo kamar dari tanggal 24-26 Desember 2018.

"Promo untuk kamar dari tanggal 24-26 Desember itu kita buatkan paket kamar dengan makanan dari sup sampai minuman. Promo Rp 568 ribu per malam khusus di tipe superior," jelasnya.

• Jelang Natal Tebusan Barang Emas di Pegadaian Meningkat

• Daftar Lengkap Artis yang Jadi Korban Tsunami Banten dan Tsunami Lampung

Syamsudin Hasan menjelaskan, tawaran promo tersebut merupakan tawaran paling rendah sesuai dengan promo paket menu yang tersedia. Selain itu, pihaknya juga menawarkan set menu untuk kegiatan atau komunitas dengan jumlah minimal 30 orang.

Ia mengungkapkan, momentum natal dan tahun baru ini dimanfaatkan pihaknya untuk memberikan pelayanan yang maksimal sehingga para tamu dapat menikmati dan merasa nyaman berada di hotel tersebut.

Untuk tahun baru, kata Syamsudin, pihaknya telah mempersiapkan kegiatan barbeque party dengan tema 'topeng' dan penuh warna-warni (colorful). Di penghujung tahun tersebut para tamu akan dimanjakan dengan live music dan tradisional musik serta DJ.

"Kegiatan ini bersifat lebih untuk menghibur tamu yang menginap. Akan tetapi untuk tamu yang tidak menginap kami ada Package yakni 150.000-net per orang," katanya

"Kalaupun nginap untuk harganya 698.000 -net sudah termasuk barbeque diner. Ini all you can eat dengan harga segitu," tambahnya.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut di mulai dari pukul 19.00 Wita -pukul 22.00 Wita. "Nanti jam 10 kita mulai dengan DJ. Jadi lebih pada private party dan dikhususkan untuk tamu kita. Jadi kami tidak seperti hotel lainnya, karena kita juga tidak jual minuman beralkohol tinggi. Prinsipnya private party," ungkapnya. (*)