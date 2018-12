Slank Hipnotis Ribuan Masyarakat Kota Kupang

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Penampilan Grup Band Slank pada acara puncak HUT ke-60 provinsi NTT mampu menghipnotis ribuan masyarakat NTT yang memadati alun-alun Rumah Jabatan Gubernur NTT.

Empat personil Grup Band Slank memainkan lagu-lagu karya mereka, dan para penonton berteriak histeris ikut menyanyikan lagu-lagu tersebut.

Kaka, sang vokalis, mengatakan lagu Mawar Merah yang dinyanyikan sebagai kado ulang tahun untuk masyarakat NTT.

"Kami berikan kado ulang tahun untuk masyarakat NTT, Mawar Merah," katanya sebelum melantunkan lagu itu.

• Uang Nasabah Senilai Rp 1,930 M Raib di Kantor Kas Bank NTT Oeba

• Disupervisi KPK, Manggarai Raih Peringat Kedua Setelah Belu

• Abdur dan Vivi Pandu Konser Slank di Kupang

• Viktor Laiskodat : Anak Muda Harus Kurangi Jam Waktu tidur, Baca Dua Jam dan Tidur Lima Jam Sehari

• BREAKING NEWS : Sindikat Mahasiswa Pencuri Motor di Kota Kupang Dibongkar Polisi

Kaka juga memberikan apresiasi kepada para pemuda NTT yang memiliki bakat-bakat dalam menyanyi.

"Akan muncul pemuda-pemuda berbakat asal NTT. Selain itu, pemimpin NTT juga memiliki jiwa kerja keras. Semoga masyarakat bisa mencontohi pemimpinnya," katanya.

Acara konser itu masih berlangsung jelang pukul 23.30 Wita. Mereka memainkan beberapa lagu, di antaranya I Miss You But I Hate You dan Terlalu Manis.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ambuga Lamawuran)