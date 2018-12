Mengapa Merry Christmas dan Bukan Happy Christmas Sebagai Ucapan Selamat Natal? Simak Kisahnya!

POS-KUPANG.COM - Dalam bahasa Inggris, jika kita ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada seseorang, kita akan mengatakan "Happy Birthday". Di Amerika Serikat, pada bulan November dan Desember, orang akan menyampaikan Happy Holidays (selamat berlibur). Dan, ketika menyampaikan selamat Paskah, orang menyebut Happy Easter.

Tetapi mengapa ketika menyampaikan Selamat Natal, orang tidak biasa menyebut Happy Christmas, melainkan Merry Christmas?

Seperti dilansir whychristmas.com, sebutan 'Merry Christmas' dan bukannya 'Happy Christmas' merujuk pada sebutan yang sudah terjadi beberapa ratus tahun lalu. Pada tahun 1534 John Fisher (seorang uskup Katolik Inggris pada tahun 1500-an) menulis sebuah surat Natal kepada Thomas Cromwell: "And this our Lord God send you a mery Christmas, and a comfortable, to your heart’s desire (Dan ini Tuhan kita mengirimkan Natal yang indah, dan nyaman, sesuai keinginan hatimu)."

Ada juga lagu (carol) "God Rest You Merry, Gentlemen" yang berasal dari abad ke-16 di Inggris. Itu berasal dari wilayah Barat Inggris dan pertama kali diterbitkan dalam bentuk yang kita kenal hari ini pada tahun 1760.

Dalam bahasa Inggris saat itu, frasa 'Rest You Merry' tidak hanya berarti bahagia; 'Rest' berarti "menjaga, menyebabkan terus berlanjut" dan "merry" bisa berarti "menyenangkan, melimpah, makmur". Jadi Anda bisa menulis baris pertama sebagai "[May] God keep you and continue to make you successful and prosperous, Gentlemen -- [Semoga] Tuhan menjaga Anda dan terus membuat Anda sukses dan makmur, Tuan-tuan", tetapi itu akan sulit untuk dinyanyikan!

Istilah 'Merry Christmas ' mungkin telah dibuat sangat populer pada tahun 1843 dari dua sumber yang berbeda.

Kartu Natal pertama, yang dikirim pada tahun 1843 oleh Sir Henry Cole, memuat kata-kata ini: "Merry Christmas and Happy New Year to You (Selamat Natal dan Bahagia Tahun Baru bagi Anda".

'A Christmas Carol' (lagu Natal) oleh Charles Dickens juga diterbitkan pada tahun 1843 dan frasa 'Merry Christmas' muncul 21 kali dalam bukunya!

Charles Dickens juga mengutip "God Rest You Merry, Gentlemen" dalam A Christmas Carol, tetapi mengubahnya menjadi: "God bless you, merry gentleman! May nothing you dismay! (Tuhan memberkati Anda, pria yang berbahagia! Semoga tidak ada yang Anda cemaskan!"), memindahkan koma ke sebelum 'merry' (bergembira)!

Lagu "We Wish You a Merry Christmas [dan Happy New Year]" adalah salah satu lagu lama dari 'Wilayah Barat Inggris (South West England), tetapi baru pertama kali diterbitkan pada tahun 1935 dan ini mungkin menegaskan penggunaan 'Merry Christmas' lebih dari 'Happy Christmas'.