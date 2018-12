Jose Mourinho Dipecat! Roh Permainan Sir Alex Ferguson Bangkit di Tangan Sang Pengganti

POS KUPANG.COM - Manchester United sedang membutuhkan seorang pelatih setelah memecat Jose Mourinho. Nama Ole Gunnar Solskjaer menjadi kandidat terkuat.

Seolah menggenapi 'nubuat' bencana di musim ketiga, Jose Mourinho dicopot dari kursi pelatih Manchester United setelah menjabat selama dua setengah musim.

Posisi pelatih skuat utama Manchester United pun tengah lowong. Padahal, mereka sudah akan bertanding melawan Cardiff City di Liga Inggris pada 22 Desember mendatang.

Berbagai nama kandidat kemudian mencuat. Salah satu nama yang disebut sebagai calon terdepan adalah eks-super sub tim, Ole Gunnar Solskjaer.

Seperti dilansir BolaSport.com dari BBC, Ole Gunnar Solskjaer dipertimbangkan United sebagai pelatih sementara. Kebetulan, kompetisi di negaranya, Norwegia, sudah selesai.

Ya, Solskjaer saat ini melatih klub divisi teratas liga Norwegia, Molde. Setelah membawa timnya menjadi runner-up liga, dia menunggu musim baru bergulir pada Maret 2019.

Prestasi Solskjaer sebagai pelatih Molde pun terbilang bagus. Dia sudah mempersembahkan tiga gelar bagi Molde, yaitu dua kali juara Liga Norwegia (2010-11, 2011-12) dan satu trofi Piala Norwegia (2012-13).

Sementara dengan pengalamannya menjadi pelatih di tanah Britania, Solskjaer pernah dipercaya menangani tim U-23 Manchester United dan tim utama Cardiff City.

Pengaruh pelatih legendaris Manchester United, Sir Alex Ferguson, pun mengalir dalam darah pahlawan kemenangan United di final Liga Champions 1998-1999 itu.

Dalam wawancaranya dengan Four Four Two pada 2016, Solskjaer mengungkapkan impiannya untuk melihat kembali roh permainan United seperti saat dia bermain dulu.