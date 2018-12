Inilah 5 Film Horor Hollywood Paling Seram Tahun 2018, Berani Nonton Sendiri?

POS-KUPANG.COM - Wah, sudah mau masuk tahun baru 2019 nih, girls! Kalau throwback ke belakang, ada film Hollywood dengan genre horor apa saja yang sudah kamu tonton?

Ada banyak film horor Hollywood yang banyak dibicarakan sepanjang tahun 2018 kemarin dan kalau kamu pecinta film horor pasti sudah nonton semua nih filmnya.

Yuk langsung saja kita lihat 5 film horor Hollywood di tahun 2018 yang bikin kamu enggak bisa tidur!

1. Insidious: The Last Key

Insidious: The Last Key (foto : thrillist)

Insidious adalah salah satu film horor Hollywood yang paling terkenal dan selalu ditunggu kelanjutan filmnya.

Dan untuk film Insidious: The Last Key yang tayang di bioskop pada bulan Januari 2018 ini, ceritanya adalah seputar masa kecil Elise, tokoh paranormal yang selalu ada di film Insidious.

Jadi dulu saat Elise kecil, dia punya pengalaman enggak menyenangkan di rumah masa kecilnya.

Dan setelah dia sudah dewasa dan berprofesi sebagai seorang cenayang, Elise mendapatkan telepon dari orang yang sekarang tinggal di rumah lamanya dan orang itu menceritakan kalau dia mengalami banyak kejadian aneh di rumah tersebut.

2. The Nun

The Nun

The Nun adalah spin off dari film The Conjuring, dan fokusnya adalah cerita tentang hantu Valak.