Wujudkan Pelayanan Prima, Ini Yang Dilakukan PLN UIW NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.cOM, Hermina Pello

POS-KUPANG.COM | KUPANG- Demi mewujudkan zero accident serta pelayanan prima kepada masyarakat NTT, PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTT mengadakan in house training sertifikasi ahli K3 Umum kepada peserta sertifikasi Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L).

Kegiatan ini berlangsung pada 3-15 Desember 2018. Kegiatan difokuskan untuk implementasi K3L dan struktur organisasi. Kegiatan yang telah diikuti oleh 30 orang yang terdiri dari pejabat pengendali k3l meliputi kantor unit wilayah, UP3, ULP, UPK dan ULPL dengan tujuan menambah wawasan mengenai K3L serta mendapatkan licence yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi mengenai pekerjaan K3L.

• Kasus Asusila di Ende ! Korban Rata-Rata Pelajar SMA

• Dikenal Sebagai Menantu Presiden. Intip Masa Lalu Selvi Ananda, Pernah Jadi Penjaga Warung

Demikian rilis yang diterima pada Jumat (14/12/2018) dari Manajer Komunikasi PLN UIW NTT, Sulistyoadi Nikolaus. Kegiatan menghadirkan Plh Vice President Lingkungan PT PLN Persero Kantor Pusat, Ridho Hutomo pada Jumat (14/12/2018) di Hotel Amaris, Kupang.

PLT Pejabat Pengendali K3L UIW NT, I Made Arya Sukadana menyampaikan, harapannya yakni peserta mampu melakukan aturan-aturan keselamatan kerja adau unit masing-masing dengan apa yang sudah dipelajari selama dua minggu Sesuai dengan tujuan terbentuknya Divisi Health Safety Security and Environment (HSSE) yakni terciptanya zero accident, zero waste, dan positif image.

• Ini CSR BRI Atambua Dalam Bidang Keagamaan

• BNI Persembahkan Sembako Murah Untuk Keluarga Pekerja Migran Indonesia

Pihak PLN UIW NTT berharap melalui kegiatan sertifikasi ini dapat membuat para peserta menambah wawasan untuk melaksanakan ketaatan terhadap perundang-undangan tenaga kerja dan kesehatan pekerja selama menjalankan tugas mereka

Dan PLN sebagai BUMN yang hadir untuk melayani negeri juga akan mensinergikan seluruh dukungan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman sebagai suatu sinergi mendukung Program Pemerintah Provinsi NTT. (*)