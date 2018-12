Bupati Sumba Tengah Targetkan 2.000 Rumah Terlayani Air Bersih

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Bupati Sumba Tengah, Drs. Paul K Limu menargetkan pelayanan sarana air bersih kepada masyarakat Kabupaten Sumba Tengah sebanyak 2.000 rumah.

Target pada tiga bulan pertama di tahun 2019 akan terpasang instalasi air bersih sebanyak 800 rumah.

Bupati Paul menyampaikan hal ini ketika ditemui di sela-sela acara penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2019 di Hotel Aston Kupang, Selasa(18/12/2018).

Menurut Paul, di awal kepemimpinannya bersama Wabup, Daniel Landa, air bersih merupakan perhatian utama sesuai dengan program yang sudah ditetapkan.

"Kondisi air bersih di Sumba Tengah ini sudah saya lihat langsung, bagaimana warga sulit mendapat air bersih akibat akses dan sarana terbatas. Karena itu, kita all out untuk tuntaskan kebutuhan air bersih ini," kata Paul.

Dia menjelaskan, sesuai hasil survei di Sumba Tengah terdapat empat sumber air yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di masyarakat.

Keempat sumber air itu, masing-masing sumber air Laigoli dengan kecepatan 30 liter perdetik, Hotu dengan 10 liter per detik Lokuyengu dengan 30 liter per detik dan Waipalu juga 30 liter per detik.

"Jadi dari total empat sumber itu bisa mencapai 100 liter per detik. Sedangkan dari sisi sumber air di wilayah Sumba Tengah ada, hanya saja sarana yang masih kurang. Karena itu kami harus tuntaskan soal sarana prasarana sehingga pelayanan dasar ini bisa terjawab secara baik," katanya.

Dikatakan, target pemasangan instalasi ke rumah sebanyak 800 rumah ini dilakukan juga secara awal,karena Sumba Tengah juga akan menjadi tempat atau tuan rumah Sidang Raya Persatuan Gereja-gereja Seluruh Indonesia(PGI) tahun depan.

"Kita tentu persiapkan secara baik terutama kebutuhan air bersih, karena kami juga akan jadi tuan rumah sidang raya PGI tahun 2019. Nanti di Waibakul menjadi tempat pertemuan Majelis Pekerja Lengkap (MPL), oleh karena itu saya sudah minta agar dipersiapkan secara baik untuk dukung kegiatan itu," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)