BNI Bagikan Sembako Murah Untuk Keluarga Pekerja Migran Indonesia

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eugenius Mo'a

POS-KUPANG.COM | MAUMERE-Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) dan keluarganya, BNI mempersembahkan 1.500 paket sembako murah.

Bantuan ini diberikan kepada PMI dan keluarganya terutama yang menyalurkan transaksi remittance melalui BNI.

Pembagian paket sembako murah dilaksanakan pada acara Kado Natal BNI 2018 dengan tema "Berbagi Bersama PMI" yang dilaksanakan di tiga lokasi yang merupakan kantong-kantong PMI yakni Maumere, Nunukan dan Pematang Siantar.

Paket sembako yang dibagikan senilai Rp 75.000 berisi gula pasir, minyak goreng, mie instan, kopi, teh, dan beras yang dijual dengan harga Rp 21.000 atau (diskon 72 persen). Untuk Maumere dilaksanakan di Gedung LK3I, Sabtu (15/12/2018).

BNI berharap dengan kegiatan tersebut maka PMI dan keluarganya dapat terus mempercayakan kebutuhan perbankan dan layanan remittance kepada BNI.

Direktur Tresuri dan Internasional BNI, Rico Rizal Budidarmo, menyampaikan program ini merupakan bentuk rasa syukur dan terima kasih BNI kepada masyarakat khususnya terhadap PMI dan keluarganya.

"BNI bisa tumbuh dan berkembang hingga saat ini tidak terlepas dari dukungan dan kepercayaan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali remittance BNI yang telah mengalami pertumbuhan atas kepercayaan PMI dan keluarganya dalam mengirimkan uang dengan mudah, cepat, dan aman melalui layanan dan produk BNI Smart Remittance," katanya.

Selain Kado Natal BNI 2018, juga dirangkai dengan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa pemeriksaan kesehatan gratis.

Pemeriksaan kesehatan ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan tanpa dipungut biaya.

1.500 Paket sembako murah dalam Kado Natal BNI 2018 (ISTIMEWA)

Selain itu, diadakan pula pembagian doorprize sebagai salah satu rangkaian acara untuk menghibur masyarakat dan keluarga PMI yang hadir pada kegiatan Kado Natal BNI 2018 ini.

Program Program Kado Natal BNI 2018 merupakan rangkaian kegiatan CSR BNI yang ditargetkan untuk keluarga Pekerja Migran Indonesia di daerah kantong-kantong PMI, dimana pada bulan Ramadhan sebelumnya telah dilaksanakan program Pasar Murah BNI Rejeki Ramadhan di sembilan kota dan menyalurkan 6.000 paket sembako murah.

Hal ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dan kepedulian BNI terhadap kesejahteraan keluarga PMI yang selama ini telah loyal menggunakan produk BNI Smart Remittance dalam menerima kiriman uang dari luar negeri. (*)

Sembilan Tahun Raih Penghargaan

BNI Smart Remittance hadir untuk melayani kiriman uang dari luar negeri baik ke rekening BNI maupun rekening bank lain. Ada juga yang diambil secara tunai di kantor cabang BNI, Kantor Pos, Pegadaian, Alfamart, dan tempat pembayaran tunai (TPT) lainnya yang telah bekerjasama dengan BNI.

Layanan kiriman uang BNI dari luar negeri didukung oleh sistem yang handal, jaringan internasional yang luas melalui delapan kantor cabang luar negeri, 1.600 bank koresponden serta penempatan pegawai BNI di negara tujuan PMI diantaranya, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Uni Arab Emirate, Qatar, Arab Saudi dan Belanda.

Saat ini, BNI menjadi bank yang telah berhasil meraih penghargaan "The Best Remittance Provider in South East Asia" selama 9 tahun berturut-turut. BNI memiliki call center khusus transaksi remitance di nomor telepon (021) 29946099.

Ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan remitansi bagi masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa BNI Smart Remittance akan terus berupaya secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan PMI dan keluarganya dalam mengakses layanan remitansi yang mudah, cepat, dan aman. (ius)