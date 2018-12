Wow, Anak-anak NTT Ini Mengharumkan Flobamora, Siapa Mereka Kepoin Yuk

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ambuga Lamawuran, Gecio Viana dan Orys Goti



POS-KUPANG.COM|KUPANG -- Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang akan merayakan ulang tahun ke-60 terbentuknya provinsi ini tanggal 20 Desember 2018

tidak perlu pesimistis meski didera beragam keterbatasan. Di antara banyak kisah pilu, tak sedikit pula cerita ceria berkat prestasi mengagumkan putra-putri Flobamora dalam beragam bidang kehidupan.

Sebut saja Marion Jola yang menjadi buah bibir Indonesia. Kontestan Indonesian Idol 2018 itu telah mencetak sejumlah prestasi yang mengharumkan nama NTT. Marion baru saja tampil di acara MAMA 2018 Mnet Asian Music Awards. Dalam ajang berskala internasional di Korea Selatan itu, Marion Jola menyabet penghargaan sebagai Best New Asian Artist From Indonesia.

Tak kalah mengagumkan sumbangan Felix K Nesi, penulis dari Komunitas Pustaka Jalanan Leko Kupang. Felix meraih juara pertama sayembara novel yang diselenggarakan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2018. Felix menang melalui karyanya berjudul Orang-orang Oetimu.

• Takluk 1-3 Dari Liverpool, Inilah 5 Fakta Kekalahan Manchester United di Anfield Stadium

Berkisah tentang suku Dawan, naskah ini memiliki perbendaharaan kata yang kaya, diperkaya oleh khazanah bahasa Tetun serta didasari dari penggalian tradisi Timor Leste, cerita rakyat serta sejarah lokal. Felix mengisahkan kehidupan sosial masyarakat Timor Barat pasca jajak pendapat di Timor Timur. Kemenangan Felix diumumkan dewan juri di Jakarta, 4 Desember 2018. "Tidak ada mimpi mau jadi juara.

Saya berpikir bahwa cerita dari NTT sudah harus disodorkan ke luar, daripada selama ini kita hanya baca orang luar, sekarang saatnya kita paksa mereka 'diam' untuk dengar ceritanya orang NTT," kata Felix.

Sayembara novel DKJ merupakan ajang bergengsi bertaraf nasional. Sayembara itu diikuti para penulis novel top dan terkemuka. "Ada mantan juara dan penulis-penulis novel yang sudah terkenal di Jakarta," demikian Felix Nesi.

Sukses Felix tentu menambah deretan kisah sukses penulis Flobamora seperti Gerson Poyk, Maria Matildis Banda, Mezra Pellondou dan lainnya.

Sesuatu yang membanggakan masyarakat Flobamora adalah munculnya anak-anak muda luar biasa seperti Dicky Senda, Felix Nesi, Izhu Nisnoni dan lainnya.

Mereka hebat di bidangnya. Dalam soal tarik suara, banyak sekali yang muncul ke pentas nasional seperti Mario Klau (juara ajang pencarian bakat menyanyi The Voice Indonesia 2016), Andmesh Kamaleng (juara ajang pencarian bakat menyanyi Rising Star Indonesia musim kedua), Abdur, Azizah dan Dian Sorowea dan Izhu Nisnoni.

• Ini Permintaan Bawaslu NTT Terkait DPT Pemilu 2019

Hari-hari ini masih ada lagi anak-anak muda Flobamora yang menarik perhatian nasional seperti Aldo Longa, Dian Umbu Saga Ana Kaka yang membuat para juri dan publik terpesona.

Kepada Pos Kupang, Jumat (14/12/2018), Aldo Longa yang kini mengikuti ajang The Voice Indonesia 2018 memohon dukungan masyarakat NTT agar dia lolos ke babak selanjutnya. Siswa Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Katolik Regina Pacis Bajawa itu membuat para Coach Voice Indonesia terpesona. Penampilan Aldo pada kompetisi tarik suara yang disiarkan Global TV (GTV), Kamis (13/11/2018) memukau Arman Maulana, Anggun, Titi DJ, Vidi Aldiano dan RAN.