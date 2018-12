PLAN International Adakan Lokakarya Sehari Diseminasi Proyek BERANI

POS-KUPANG.COM | KUPANG - PLAN International mengadakan Lokakarya Sehari Diseminasi Proyek BERANI (Bersama Anak Siaga Bencana Sejak Dini) di hotel On The Rock, Kelapa Lima, Kota Kupang (17/12/2018).

Hadir dalam kesempatan itu, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi NTT, Drs. Sintus Karolus, perwakilan Badan Lingkungan Hidup Provinsi NTT dan Disaster Risk Management Specialist, Plan International Germany, Bjorn Kluver.

Hadir pula perwakilan dari sejumlah LSM di NTT yakni WVI, Perkumpulan Masyarakat Penaggulangan Bencana (PMBP) NTT, ASB, Save the Children dan Cis Timor.

• Imanuel Blegur Prihatin TKW Asal NTT Jadi Korban di Luar Negeri

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyebarluaskan hasil akhir dari program BERANI yang telah dilakukan sejak 31 November 2017 hingga berakhir pada 31 Desember 2018 di Kabupaten Lembata dan Kabupaten Nagekeo.

Hal yang ingin disebarluaskan dalam progy tersebut yakni pendekatan, tantangan, pembelajaran, praktik baik, capaian perubahan dan dampak dari proyek tersebut.

• Persediaan Telur Ayam Mencukupi Sampai Akhir Tahun

Selain itu, tujuan lainnya adalah sebagai wadah untuk sharing dan program kebijakan strategis dari BPBD dan Sekretariat Satuan pengaman bencana NTT.

Project Manager BERANI, Roby Lay dalam sambutannya mengatakan, program tersebut dilakukan oleh PLAN Internasional Indonesia bekerja sama dengan SANRES Lembata dan YBS Nagekeo dengan dukungan dana dari German Federal Foreign Office (Kementerian Luar Negeri Jerman) melalui GNO (PLAN Jerman) dalam proyek 'Disaster risk reduction of Vulnerable Coastal Comunities through humanitarian disaster preparedness at school at the districk of Lembata and Nagekeo, East Nusa Tenggara, Indonesia

Dia melanjutkan, PLAN International Indonesia memulai proyek tersebut dengan menyasar tiga kelompok masyarakat yakni anak-anak, anak muda dan kaum perempuan di sejumlah desa di dua kabupaten tersebut.

Secara spesifik, pihaknya mendorong keterlibatan anak-anak, anak muda dan kaum perempuan dalam mengurangi resiko bencana.

Oleh karena itu, materi awal yang diberikan adalah penguatan kapasitas internal dari kelompok masyarakat tersebut yakni pemberian materi gender dan peranan kaum muda.