Jadwal Resmi Live Streaming MotoGP 2019, Laga Diawali di Sirkuit Losail Qatar 10 Maret 2019 mendatang.

POS-KUPANG.COM - Federasi Balap Motor Internasional (FIM), resmi merilis agenda pertarungan MotoGP 2019 beberapa waktu lalu.

Para pebalap akan bertarung sebanyak 19 seri untuk memperebutkan gelar juara dunia.

Sirkuit Losail di Qatar akan menjadi lokasi perdana dimulainya pertarungan yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Maret 2019 mendatang.

Seri akhir akan berlangsung di Valencia pada 17 November 2019.

Belum ada perubahan signifikan mengenai negara penyelenggara.

Sirkuit Internasional Chang di Thailand yang baru mendapat gelar Grand Prix terbaik di 2018, tetap akan menjadi tuan rumah hingga 2020 mendatang.

Bahkan dilansir dari MotoGP.com, Sirkuit Termas de Rio Hondo di Argentina juga baru saja mengumumkan kontrak barunya.

Argentina akan tetap menjadi tuan rumah MotoGP hingga 2021 mendatang.

Berikut jadwal resmi MotoGP 2019 ;

1. QATAR GP Losail International Circuit 10th MARCH

2. ARGENTINA GP Termas de Rio Hondo 31st MARCH

3. AMERICAS GP Circuit of the Americas 14th APRIL

4. SPANISH GP Circuito de Jerez-Ángel Nieto 05th MAY

5. FRENCH GP Le Mans 19th MAY

6. ITALIAN GP Autodromo di Mugello 02nd JUNE

7. CATALUNYA GP Circuit de Barcelona-Catalunya 16th JUNE

8. DUTCH GP TT Circuit Assen 30th JUNE

9. GERMAN GP Sachsenring 07th JULY

10. CZECH GP Automotodrom Brno 04th AUGUST

11. AUSTRIAN GP Red Bull Ring - Spielberg 11th AUGUST

12. BRITISH GP Silverstone Circuit 25th AUGUST

13. SAN MARINO GP Misano World Circuit Marco Simoncelli 15th SEPTEMBER

14. ARAGON GP MotorLand Aragon 22nd SEPTEMBER

15. THAI GP Chang International Circuit 06th OCTOBER

16. JAPANESE GP Twin Ring Motegi 20th OCTOBER

17. AUSTRALIAN GP Phillip Island Circuit 27th OCTOBER

18. MALAYSIAN GP Sepang International Circuit 03rd NOVEMBER

19. VALENCIA GP Circuit Ricardo Tormo 17th NOVEMBER

