Inilah Drama Korea dan Artis Terbaik Sepanjang Tahun 2018! Cek ada Favorit Kamu?

POS-KUPANG.COM - Tinggal beberapa minggu lagi tahun 2018 akan segera berakhir. Para profesional di industri Korea telah melakukan pertimbangan untuk memberikan predikat kepada drama, aktor, aktris, dan bintang-bintang terbaik untuk tahun ini.

Dilansir dari Soompi, survei terbaru oleh media Korea News1, sebanyak 25 perwakilan industri ditunjuk untuk memilih drama dan artis yang memiliki penampilan maksimal di tahun 2018 (daftar lengkap profesional yang disurvei, yang mencakup produser drama, sutradara, dan pemasar, dapat ditemukan di akhir artikel.)

Drama Korea tvN 'Mr.Sunshine' meninggalkan kesan untuk perwakilan industri tahun ini. Bintang utamanya, Lee Byung Hun dan Kim Tae Ri mendapatkan suara terbanyak untuk aktor dan aktris terbaik tahun ini. Selain itu, 'Mr.Sunshine' juga menempati posisi kedua untuk Drama of the Year. Sementara drama 'My Ahjussi' dari tvN dan Lee Sung Gyung menjadi yang pertama.

Drama Korea Mr.Sunshine (soompi)

Kim Tae Ri juga menerima suara terbanyak untuk Rookie Actress of the Year, sementara penampilan ASTRO Cha Eun Woo di JTBC “My ID is Gangnam Beauty” memberinya suara terbanyak untuk Rookie Actor of the Year.

Artis dan drama apa saja yang meraih penghargaan yang terbaik tahun ini? Yuk langsung kepoin!

Actor of the Year

1. Lee Byung Hun (8 vote)

2. Park Seo Joon (3 vote)

3. Jung Hae In, D.O EXO, Lee Sun Gyun, So Ji Sub, Kam Woo Sung (masing-masing 2 vote)

4. Park Bo Gum, Lee Min Ki, Shin Ha Kyun, Joo Ji Hoon (masing-masing 1 vote)