Harga Bawang Merah di Mbay Naik Rp 10 Ribu Per Kg

POS-KUPANG.COM | MBAY -- Harga sembilan bahan kebutuhan pokok (Sembako) di Kota Mbay mengalami kenaikan. Bawang merah naik Rp 10.000 per kg dari sebelumnya Rp 15.000 per kg menjadi Rp 25.000 per kg

Harga telur ayam per ikat Rp 300.000 dari sebelumnya Rp 270.000 per ikat.

Beberapa pedagang yang ditemui POS KUPANG.COM, di Pasar Danga, Kota Mbay Kabupaten Nagekeo, mengaku harga sembako mengalami kenaikan sejak dua minggu yang lalu.

• Bupati Agas Serahkan Bus Bantuan Kementerian PDTT kepada Lima BUMDes

Harga naik menurut mereka menjelang perayaan Natal dan tahun baru karena banyak permintaan dari masyarakat. Dan harga sembako yang naik juga dari distributor sembako.

Sumarni (37) penjual asal dari Bima mengaku harga telur akhir November 2018 berkisar antara Rp 270.000 hingga Rp 280.000 per ikat. Tapi awal Desember sudah mencapai Rp 300.000 per ikat.

• DPC PDIP Sumba Barat Diminta Rapatkan Barisan Menangkan Pemilu 2019

"Harga telur naik dua minggu lalu. Harga telur satu ikat itu sekarang sudah Rp 300.000 pak," ujar Sumarni, kepada POS KUPANG.COM, Senin (17/12/2018).

Ia mengatakan dalam satu ikat ada 6 papan isinya ada 50 butir telur. "Sebelumnya jual Rp 5.000 tiga butir tapi karena sudah naik sekarang sudah Rp 5.000 hanya dua butir saja," ujarnya.

Ia juga mengatakan harga beras masih stabil 10.000 per kf paling tinggi Rp 12.000 per kg. Harga tomat sebelumnya Rp 10.000 per kg dan sekarang sudah mencapai Rp 15.000 per kg.

Pedagang lainnya, Husna (25) mengaku harga telur sudah naik sejak dua minggu lalu. Biasanya menjelang Natal dan tahun baru Sembako pasti mahal. (Laporan Reporter POS- KUPANG.COM, Gordi Donofan)