Deddy Corbuzier Sebut Dirinya Makan Teman Pada Fotonya Bersama Sabrina dan Seekor Anjing

POS-KUPANG.COM - Deddy Corbuzier menuliskan kata "makan teman" di postingan Instagramnya yang tentu saja mengingatkan kita pada kata viral milik Luna Maya yang dianggap menyindir Syahrini dan Reino Barack.

Tulisan tersebut pada foto dirinya bersama Sabrina Chairunnisa dan seekor anjing.

Dalam foto tersebut, Deddy Corbuzier dalam posisi mengigit anjing tersebut.

Sebenarnya kata "makan teman" ala Deddy Corbuzier itu disampaikannya dalam konteks guyonan dan bahasannya pun tentang anjing serta lagu 'sayur kol'. Bukan soal Luna Maya, Reino Barack dan Syahrini.

Deddy Corbuzier dan kekasihnya, Sabrina Chairunnisa kompak mengunggah foto bersama seekor anjing di Instagram masing-masing pada Jum'at (14/12/2018).

• 10 Fakta di Film Aquaman yang Menjadi Alasan Kamu Mesti Menontonnya, Guys

• Keliru Beri Informasi soal Seolhyun Mual dan Lunglai di Panggung, Agensi AOA Minta Maaf

• Pelaku Curanmor Jaringan Sindikat Lintas Kabupaten Ditangkap Polres Sumba Timur

• Pasca Bencana! Syahbandar Marapokot Cek Dermaga Borong

Dikutip dari Tribun Style, Senin (17/12/2018), sebagai pecinta anjing, Sabrina Chairunnisa bahkan tak ragu untuk blok komentar bernada 'Sayur Kol'.

Di akun Instagramnya Jum'at (14/12/2018), Sabrina Chairunnisa memilih menceritakan kedekatannya dengan anjing terlebih dahulu sebelum mengutarakan pendapatnya tentang lagu 'Sayur Kol' ini.

Sebagai pecinta anjing, Sabrina merasa terganggu dengan lagu ini.

Menurut Sabrina, lagu ini tak ada lucu-lucunya sama sekali.

Bahkan, Sabrina tak ragu mem-blok komentar yang berkaitan dengan lagu ini.

"And PLEASSE NO MORE SAYUR KOL! As a dog lover Nothing funny bout that song! Apalagi komen-komen nyanyi begitu cuman karena lagi VIRAL! Thats very st*pid . So, that kinda comment will be blocked!" tulis Sabrina di akhir caption-nya.

• SONE Langsung Histeris saat Hyoyeon SNSD Menyapa Pakai Bahasa Indonesia, Halo Indonesia, Apa Kabar

• Inilah Kejanggalan dalam Film Home Alone yang Selalu Tayang Saat Liburan Natal. Apa ya?

• VIRAL : Heboh Air Berwarna Biru Mengalir di Selokan Kota Malang, Tim DLH Tinjau dan Temukan Hal Ini

• Demo PMKRI Sikka Desak Polisi Tangkap Bandar Judi KP