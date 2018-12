Tarsisius Sebut Kepala Sekolah Tokoh Sentral dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan

POS-KUPANG.COM | MBAY -- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo, Tarsisius Djogo, S.Sos, menyebutkan, kepala sekolah adalah tokoh sentral dalam peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.

Ia mengatakan, keberhasilan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas di lembaga yang dipimpinnya tidak terlepas dari kompetensi dan kemampuannya memainkan tugas, peran dan fungsinya sebagai kepala sekolah.

"Berpijak pada kondisi diatas dan menjawab peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, dimana diberitahukan bahwa kepala sekolah bukan lagi sebagai tugas tambahan akan tetapi kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) maka pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pendidikan dan pelatihan bagi para guru melalui Diklat Calon Kepala Sekolah untuk memperoleh calon kepala sekolah/madrasah yang memenuhi standar seperti yang diharapkan dan kegiatan telah dilaksanakan dari bulan Juli hingga Desember 2018," ujar Tarsisius, kepada POS- KUPANG.COM, disela-sela kegiatan Diklat calon kepala sekolah di Hotel Pepita Mbay, Sabtu (15/12/2018).

Ia menjelaskan tujuan kegiatan Diklat adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Nagekeo melalui peningkatkan kompetensi guru sebagai calon kepala sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 tahun 2017 tentang standar kepala sekolah/madrasah.

"Urutan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendidikan calon kepala sekolah dimulai sejak bulan Juli 2018 yaitu seleksi administrasi. Seleksi subtansi 25 September hingga 29 September 2018 dan In Service Learning 1 dilaksanakan dari tanggal 18 hingga 24 Oktober 2018 dengan jam 70 jam pelajaran. Selain itu ada yang disebut On The Job Learning (OJL) dalam 3 tahap pada sekolah asal dan sekolah lain yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nagekeo. Waktu pendampingan OJL adalah OJL pertama 12 November 2018, OJL kedua 24 November 2018 dan OJL ketiga 6 Desember 2018. Sedangkan In Service II dilaksanakan 12 hingga 15 Desember 2018," ungkap Tarsi.

Ia menyebutkan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah ada 40 orang. Namun yang ikut hingga saat ini 38 orang saja. Dua orang tidak hadir dengan alasan sakit.

Ia menyampaikan pemateri dalam Diklat calon kepala sekolah yaitu, Master trainer dari LPPKS Solo satu orang dan master trainer dari LPMP NTT tiga orang.

"Pelaksanaan kegiatan Diklat calon kepala sekolah dengan moda tatap muka In On In dan pada tahap akhir kegiatan akan dilakukan presentase hasil," ungkap Tarsi. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan)