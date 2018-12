Siwon Posting Komentar Begini di Instagram Agnez Mo, Fans Pun Heboh

Siwon Posting Komentar Begini di Instagram Agnez Mo, Fans Agnez Mo Pun Heboh

POS-KUPANG.COM - Member boyband Super Junior, Siwon, membuat penggemar Agnez Mo heboh setelah ia mengomentari unggahan Instagram penyanyi 32 tahun itu.

Diketahui, Agnez Mo lewat akun Instagramnya @agnezmo mengunggah video dirinya yang tengah menikmati lagu 'Overdose' versi remix pada Sabtu (15/12/2018).

"OVERDOSE Remix @juicyj @chrisbrownofficial @tsdmusic thanks for everyone whos been playing this record. Tx @bigvon #SanFransisco," tulis Agnez Mo.

Hingga saat ini unggahan Agnez Mo itu telah ditonton lebih dari 490 ribu kali, disukai lebih dari 109 ribu kali, dan mendapatkan 2471 komentar.

Siwon Super Junior menjadi satu di antara orang yang memberikan komentar untuk unggahan Agnez Mo tersebut.

Dalam kolom komentar, Siwon memberikan emoji jempol sebanyak lima kali lewat akun Instagram miliknya @siwonchoi.

Lima emoji dari Siwon di kolom komentar Instagram Agnez Mo (Capture/Instagram/agnezmo)

Member Super Junior ini tak menuliskan kata-kata apapun.

Meski begitu, lima jempol Siwon di kolom komentar Agnez mo sukses membuat netizen heboh.

Seperti akun @ifahmysn yang berkomentar,"omg dicomment siwooooooon".

"oh god..si cici yg di komen aqu yg seneng ya," tulis akun@eni_enyoji06.

"uhuyyy @agnezmo Dikasih jempol lima tuh ama bang iwon," tulis akun levaaja232.

Sebelumnya, Siwon juga pernah memberikan tiga emoji jempol pada cuplikan video musik 'Overdose' yang diunggah Agnez Mosaat baru dirilis pada 13 September lalu.

Tak ada kata-kata yang Siwon tuliskan di situ, namun komentarnya kemudian mendapatkan ribuan balasan atau tanggapan dari warganet. (TribunWow.com)