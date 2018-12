Sambil Menangis Jin BTS Ungkap Krisis BTS Di Januari 2018, Kesulitan Mental Dan Sempat Akan Bubar.

POS-KUPANG.COM - Sambil Menangis Jin BTS Ungkap Krisis BTS Di Januari 2018, Kesulitan Mental Dan Sempat Akan Bubar.

Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2018 ditutup dengan pidato menyentuh dari BTS saat mereka mendapat dua penghargaan utama atau Daesang.

BTS ini menerima trofi untuk Album of the Year (untuk Love Yourself: Tear) dan Artist of the Year.

Acara penutup MAMA 2018 berlangsung di Asia World-Expo, Hong Kong, Jumat (14/12/2018) waktu setempat.

Setelah menerima piala Artist of the Year, satu per satu member BTS menyampaikan pidato kemenangan yang mengharukan.

Dari RM BTS , Jungkook BTS , J-Hope BTS, Jimin BTS, V BTS, hingga Suga BTS mengucapkan rasa syukur dan terima kasih mereka dengan mata berkaca-kaca.

Sampai tiba saatnya Jin BTS menyampaikan pidatonya.

"ARMY, saya ingat awal tahun ini, kami mengalami kesulitan secara mental.

Jadi kami berdiskusi dan khawatir apakah kami harus bubar atau tidak.