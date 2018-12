Minggu Ini Agnez Mo Terpilih Jadi Artist of The Week Versi Billboard of Vietnam, Nonton Videonya

Penyanyi Agnez Mo terpilih jadi Artist of The Week Billboard Vietnam. Gambar memperlihatkan Agnez Mo dalam jumpa pers konser Ayo! Indonesia Bisa di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (13/5/2018).

Video singkat eksklusif dikirim ke Billboard Vietnam untuk menjawab pertanyaan sekitar kehidupan, karier, dan proyeknya yang akan datang.

POS-KUPANG.COM - Penyanyi Indonesia Agnez Mo (32) terpilih menjadi Artist of the Week Billboard Vietnam untuk minggu ini.

Ia pun sudah menjalani sesi wawancara dengan pihak Billboard Vietnam.

Kabar itu diumumkan oleh Agnez di akun Instagram-nya, @agnezmo.

"Thanks @ billboard Vietnam @billboardvietnam for featuring me as your Artist of the Week!" tulis penyanyi yang lahir pada 1 Juli 1986 ini, yang dikutip oleh Kompas.com, Minggu (16/12/2018).

Agnez Mo juga mengumumkan bahwa ia sudah menjalani sesi wawancara yang dilakukan oleh pihak Billboard Vietnam dan hasilnya bisa dilihat di media sosial mereka.

"Search for my full interview on their social platforms," tulis pelantun "Overdose" bersama artis musik AS Chris Brown ini.

Di kanal YouTube resmi Billboard Vietnam, video wawancara terhadap Agnez Mo, yang berdurasi hampir empat menit, sudah dirilis.

Dalam kesempatan itu, Agnez Mo bercerita tentang karier, kehidupan, dan proyek musik berikutnya serta menyampaikan pesan kepada para penggemar.

Kalian penasaran tentang apa yang dia rasakan dan yang terjadi selama bertahun-tahun kariernya di industri hiburan?

Pesan apa yang dia kirim untuk fans? Dengarkanlah nasihat tulus dari Agnez Mo!" demikian keterangan untuk video tersebut.

