10 Album Liburan Natal Romantis Terbaik untuk Anda Dengarkan Bersama Pasangan

POS-KUPANG.COM - Liburan memiliki cara untuk membawa yang terbaik dalam hubungan, memicu romansa dan sihir sepanjang musim. Salju turun (Eropa), lampu Natal berkelap-kelip, dan musik liburan dimainkan di mana-mana.

Ini adalah musik yang benar-benar menentukan mood untuk liburan Natal Anda. Musik liburan sangat romantis! Setiap lagu adalah tentang cinta dan kebahagiaan, jadi masuk akal bahwa salah satu cara terbaik untuk membantu membawa romansa dengan pasangan Anda adalah dengan mendengarkan album liburan terbaik.

Lagu-lagu adalah cara yang bagus untuk mengekspresikan cinta kita satu sama lain, terutama ketika kita tidak dapat menemukan kata-kata itu sendiri. Putuskan keceriaan liburan dengan lirik meriah sambil mendekatkan satu sama lain sebagai pasangan!

• Minggu Ini Agnez Mo Terpilih Jadi Artist of The Week Versi Billboard of Vietnam, Nonton Videonya

• V Nangis Dengar BTS Sempat akan Bubar, Ternyata Pemerintah Korsel Pernah Dapat Petisi Pembubaran BTS

• Ayah Kalah Berjuang Melepas Anaknya dari Mulut Buaya! Kistin Tewas Dimangsa di Kolam Belakang Rumah

Berikut Jonathan Mui menemapilkan 10 lagu romantis Natal yang bisa Anda dengarkan bersama pasangan, yang dilansir dari YourTango.com

1. Biarkan Mariah Carey membawamu pergi.

Mariah Carey (Your Tango)

Album Natal milik Maria Carey merupakan salah satu album Natal modern paling populer sepanjang masa. Dengan 18 lagu nomor satu, penyanyi ini menggunakan nada dan kemampuan menulisnya yang luar biasa untuk membuat album yang secara konsisten menjadi bagian dari 100 tangga lagu teratas selama musim liburan.

Banyak yang mengaitkannya dengan Natal karena hit-nya "All I Want for Christmas Is You," yang terus naik ke puncak tangga lagu setiap musim dingin.

2. Lagu Klasik Frank Sinatra

Frank Sinatra (Your Tango)

Sebagai salah satu penyanyi pria paling populer yang selalu bernyanyi dengan live band, album Frank Sinatra A Jolly Christmas dari Frank Sinatra menyampaikan perasaan klasik dan hangat untuk pergi bersama dengan liburan. Interpretasinya tentang liburan klasik akan membuat Anda dan anjing Anda meringkuk ke perapian terbuka sambil menyeruput beberapa cokelat panas.

3. Dengarkan Suara Menenangkan Bing Crosby.