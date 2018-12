Persembahan Pujian dan Tarian Warnai Natal Sekolah Kasih Yobel Kupang

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Sekolah Kasih Yobel Kupang menggelar Natal bersama.

Natal dengan Tema My Gift To You ini berlangsung di sekolah setempat,Sabtu (15/12/2018).

‎Acara Natal dimeriahkan oleh anak-anak -anak Sekolah Kasih Yobel Kupang,yakni pembacaan puisi dan juga persembahan lagu dan tarian seribu lilin.

Ada juga persembahan pujian dari TK Soteria GMIT Anugerah Kupang‎.

Selain persembahan dari TK,juga dari SD Kasih Yobel Kupang dengan persembahan musik pianika dan pujian. Pujian yang dibawakan berjudul God is so Good.

Sekolah ini berada di bawah Yayasan Gema Kasih Yobel.

‎Sementara itu pembakaran lilin berturut-turut oleh, Pastor Brandon, Agustina Adranacus dari Yayasan Gema Kasih Yobel. Rilia Poeh (Kepala Sekolah ) dan Miki Natun (perwakilan orang tua) ‎.

‎

Sementara renungan firman disampaikan Pastor Brandon.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM,Oby Lewanmeru)