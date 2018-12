Jadwal Pertandingan Bola Sabtu-Minggu (15-16 Desember 2018): Liverpool Siap Jumpa Manchester United

POS-KUPANG.COM - Pekan ini, sejumlah pertandingan sepakbola siap menghibur para pecinta sepakbola di dunia.

Seluruh Liga terbaik di eropa siap menghibur para pecinta bola.

Baik dari LIga Inggris, Italia, Spanyol, Bundesliga, dan beberapa liga di eropa lainnya.

Dilansir dari Tribunsumsel.com, berikut rangkuman pertandingan sepakbola yang akan ditayangkan di televisi pada Sabtu-Minggu (15-16 Desember 2018).

SABTU, 15 DESEMBER 2018

ENGLISH PREMIER LEAGUE

19:30 WIB - Manchester City vs Everton - beIN Sports 1 (Live)

22:00 WIB - Tottenham Hotspur vs Burnley - MNC TV, beIN Sports 3 (Live)

22:00 WIB - Crystal Palace vs Leicester City - beIN Sports 1 (Live)

LA LIGA

03:00 WIB - Celta Vigo vs Leganes - beIN Sports 2 (Live)

19:00 WIB - Getafe vs Real Sociedad - beIN Sports 2 (Live)

22:15 WIB - Real Valladolid vs Atletico Madrid - beIN Sports 2 (Live)

BUNDESLIGA