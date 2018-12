Walau Kakak Tak Pernah Katakan Aku Sayang Kamu Adik Tapi Percayalah Dia Peduli Padamu

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Hallo Teeners, kembali lagi bersama penulis dalam rubrik Teenager, rubrik nan santai dengan tulisan yang ringan dengan tema milenial menemani Teeners di hari Kamis ceria ini.

Bagi Teeners yang masih sekolah tetap semangat belajar ya. Dan bagi Teeners yang sedang sibuk-sibuknya jalani aktivitas kuliah penulis berharap tetap jaga semangat terlebih saat tugas numpuk. Heheeh.

Bagi Teeners yang sedang bekerja tetap fokus dan profesional dalam bekerja. Terakhir jangan lupa berbagi senyum dan keceriaan Teeners di hari yang indah ini ya.

• Ayu Ting-Ting Bilang I Love You Di Hari Ulang Tahun Otis Hahijary, Ini Tanggapan Mengejutkan Otis

Sejenak kita tinggalkan hal romantika dulu yach. Penulis ingin membagikan cerita romantika dari sisi yang berbeda sesuai tema kita pada hari ini.

Tema kita hari ini, Walaupun kakak tidak pernah katakan "Aku Sayang Kamu Adik" tapi percayalah dia sangat peduli kepadamu lebih dari apapun.

Memiliki saudara ibaratnya memiliki memiliki 'orangtua' kedua, letak perbedaannya saudara atau 'orangtua' kedua ini akan selalu ada saat pacar kamu memilih memutuskan hubungan. Faktanya saudara akan selalu ada dan rentang umur pun tak berbeda jauh.

Terlebih seorang kakak, walaupun sering marah, mengomel bahkan bertengkar dengan Teeners, dia akan selalu ada.

• Tiru 5 Gaya Rambut Marion Jola yang Syle, Ini Foto-Fotonya Ladies

Jauh lebih dalam lagi, biasanya seorang kakak akan memikirkan tentang adiknya, baik soal pacaran, sekolah, pergaulan maupun hal lainnya. Tak jarang kakak terus mengawasi, menjaga dan memberikan nasehat demi kebaikan sang adik dalam banyak hal.

Walaupun marah, ada maksud dibalik kemarahan itu. Dan biasanya tidak akan lama karena kalian tumbuh bersama dan melalui banyak suka dan duka dalam keluarga, lingkungan sekolah dan tenpat tinggal.

Rasa sebagai saudara akan lebih terasa terlebih di keluarga yang orangtuanya memilih program KB. Tunggu dulu, program KB itu akronim dari 'Keluarga Besar' yang banyak anaknya.

• Lihat Iriana Ngobrol Akrab Dengan Donald Trump, Ekspresi Jokowi Ini Bikin Netizen Ngakak

Bukan program Keluarga Berencana a la mantan Presiden Soeharto ya Teeners. He he he

Teeners kita, Intan Nuka berbagi cerita tentang cara 'khusus' sebagai kakak dalam menunjukkan rasa sayang terhadap adik-adiknya.

Menurut Intan, tidak selamanya seorang kakak menunjukkan rasa sayang dan perhatian kepada adiknya lewat kata-kata akan tetapi lewat tindakan.

"Beta selalu tegur kalo sesama dong bakalai. Atau kalau sonde (tidak) iko be pung (saya punya) dan beta marah bukan berarti beta sonde sayang, tapi beta mau saling mengerti. Tapi beta selalu peduli saat mama marah dong (mereka), beta yang pergi bujuk," ungkap Intan sembari tersenyum. (*)