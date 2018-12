Plan Internasional Roadshow STBM di Belu ! Ini Tujuannya

Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas

POS KUPANG.COM| ATAMBUA---Plan International Indonesia melakukan roadshow Sanitasi Total Berbasis Masyarakat(STBM) di Kabupaten Belu.

Roadshow STBM merupakan strategi konsolidasi agar tercipta kekuatan serta sumber daya dan untuk memperkuat pemahaman semua stakeholder di tingkat kabupaten dan kecamatan bahkan hingga tingkat desa tentang kegiatan STBM.

Selain itu memahami mekanisme pelaksanaan program yang akan dilaksanakan di dua kabupaten yang berbatasan langsung dengan Timor Leste yakni Belu dan Malaka.

Hal itu dikatakan Winner Provincial Coordinator NTT, Robert Rio Putra kepada wartawan di Atambua, Selasa (12/12/2018). Dikatakannya, kegiatan roadshow STBM merupakan tahap awal kick-off project yang akan dilaksanakan di kabupaten Belu dan Malaka hingga tahun 2022 mendatang.

• Mangkrak ! PDAM Diminta Tuntaskan Penyulingan Air di Pulau Ende

• Anton Natun Minta Pemkab Selesaikan Persoalan Pilkades Secara Arif! Ini Komentaranya

Pelaksanaan program STBM merupakan dukungan kerja sama dari pemerintah Belanda bersama konsorsium WASH-SDG's guna mendorong terciptanya target layanan universal akses air dan sanitasi pada tahun 2030 berdasarkan target Sustainable Developnent Goals(SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dengan mengacu pada Permenkes No 3 tahun 2014, untuk konteks Plan Indonesia, program WASH SDG's akan diimplementasikan melalui WINNER Project atau Womej and Disability Inclusive Wash and Nutrition Project.

Melalui program Winner, Plan fokus pada lima pilar sanitasi yakni; Stop Buang Air Bersar Sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengolahan air minum dan makanan yang aman, pengolahan sampah rumah tangga serta pengolahan limbah cair rumah tangga.

Robert menjelaskan, kegiatan STBM yang akan dilakukan di Kabupaten Belu dan Malaka berlandaskan semangat kerja sama lintas sektor kedua pemerintah daerah dan Plan International Indonesia beserta mitra pelaksana Yayasan Pijar Timur Indonesia.

Menurut Robert, selain untuk menyamakan tekat dan pemahaman, dalam kegiatan roadshow STBM ini juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Plan International Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Belu. Kegiatan roadshow yang dilakukan di gedung Betelalenok dilalukan juga pembahasan rencana kegiatan yang akan mulai dilaksanakan per 1 Januari 2019.

Diharapkan, melalui program yang akan dilaksanakan selama empat tahun ini dapat tercipta peningkatan penyediaan akses sanitasi, penciptaan lingkungan yang kondusif serta peningkatan kebutuhan sanitasi di kabupaten Belu dan Malaka. (*).