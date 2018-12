Hotspur Tuding Barcelona Akan Curi Harry Kane

POS KUPANG.COM -Pertandingan Barcelona vs Tottenham Hotspur pada matchday keenam Liga Champions, Selasa (11/12/2018), ikut diiringe dengan ketakutan tim tamu atas striker mereka, Harry Kane.

Ketakutan tersebut disampaikan oleh pelatih Tottenham Hotspur sendiri, Mauricio Pochettino.

Pochettino merasa bahwa nama besar Barcelona bisa membuat Tottenham Hotspur kehilangan Harry Kane.

"Kami sudah melihat banyak tim di Liga Inggris maupun Spanyol memiliki kemampuan ekonomi yang bisa mencuri satu bintang dari sebuah tim," ujar Pochettino seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"Hal ini sudah pernah terjadi saat Real Madrid mendatangkan Cristiano Ronaldo dari Manchester United atau Philippe Coutinho yang dibajak dari Liverpool," kata Pochettino.

Menurut Pochettino, fenomena seperti ini akan kembali terjadi di masa depan.

Pochettino juga yakin bahwa ekonomi bukan menjadi satu-satunya faktor yang melatarbelakangi hal ini.

Keinginan pemain juga menjadi salah satu faktor mengapa bintang-bintang Liga Inggris kerap hijrah ke Spanyol.

"Terkadang mereka membuat keputusan berdasarkan fakta, tetapi para pemain kadang juga dipaksa keadaan untuk pindah," ujar Pochettino.

Kane sendiri juga sempat dikaitkan akan hijrah ke Liga Spanyol.

Namun klub yang dikabarkan siap membajak Kane justru bukan Barcelona, melainkan Liverpool. (*)