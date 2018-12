Tahun 2019, Leo Butuh Privasi Kembalikan Semangat dan Motivasinya, Karier dan Cintanya Bagaimana?

POS-KUPANG.COM - Tahun 2019, Leo butuh privasi untuk mengembalikan semangat dan motivasinya, karier dan cintanya bagaimana?

Bukan berarti selama ini tak menikmati hidup. Hanya saja, ia ingin meluangkan waktu untuk mendengarkan diri sendiri tanpa tuntutan maupun harapan orang lain terhadap dirinya.

Self-care comes first dan ini bukan berarti egois. Ketika diri sendiri sudah mampu menemukan kembali tujuan dan motivasinya untuk menjalani rutinitas yang padat, Leo akan lebih bisa menjadi dirinya seperti biasa, yang ekspresif dan tanpa beban.

zodiak leo (pinterest)

Meski tahun ini akan jadi tahun yang padat, ada banyak good time yang akan Leo nikmati. Just keep it nice and slow.

* Ramalan Zodiak Leo 2019: CINTA



Single: Jika bicara tentang cinta, Leo selalu bisa menemukan cerita yang menarik. Sejak awal tahun, kehidupan romansamu tak akan membosankan.

Dan akan lebih banyak kejutan romantis yang akan dialaminya hingga pertengahan tahun. Auramu yang menarik memang tak mampu ditolak dan membuat banyak orang ingin tetap dekat denganmu.

Couple: Jika sedang menjalani hubungan jangka panjang, sikap ingin mengatur, berusaha lebih banyak untuknya atau mengedepankan idealisme bisa jadi akan menjadi pemicu ketegangan.

Jangan berlebihan, seimbangkan kebutuhan satu sama lain.

Bicara dari hati ke hati akan membuat kalian saling memahami keinginan masing-masing dan tahu batasan yang harus dijalani. Cinta akan lebih kuat setelahnya.

* Ramalan Zodiak Leo 2019: KEUANGAN & KARIR



Sejak awal tahun, Leo tahu load pekerjaannya tak akan berkurang. Tahun ini akan jadi tahun yang sibuk. Ia tahu harus menghadapinya dan sudah memperkirakan hal ini jauh hari.

Jadi sebenarnya ini bukan suatu hal yang mengejutkan. Tapi bukan berarti bisa melakukannya dengan cara yang sama.

Jika ingin mendapat hasil lebih baik, butuh cara baru untuk bisa lepas dari pemicu keburukan seperti tahun lalu.

Leo siap dengan perubahan besar dan radikal, tapi coba untuk tidak bereskpektasi lebih dan melakukan tindakan buru-buru.

Ada cukup banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dan mengurus keuangan. Jika ingin memulai bisnis baru, pahami risikonya dan rencanakan dengan baik. (*)