Gaet Model, Intip Potret Mesra Brooklyn Bechkam Anaknya David Bechkam Bersama Pacar Baru, Hana Cross

POS-KUPANG.COM - Siapa yang masih belum move on dengan pasangan Hollywood yang sudah putus, Brooklyn Beckham dan Chloe G. Moretz? Kalau kamu salah satunya, maka kita patah hati bareng nih karena Brooklyn sepertinya sudah go public dengan pacar barunya, Hana Cross.

Yup, anak dari David Beckham ini terlihat jalan bareng dengan model bernama Hana Cross, dan sepertinya mereka enggak menutupi hubungan pacaran mereka.

Meskipun mereka berdua jarang terlihat tampil bersama, namun sikap Brooklyn yang menggandeng Hana Cross di depan para wartawan dan media seperti menunjukkan keseriusan hubungan mereka.

Terlihat Bersama Saat Afterparty 2018 Fashion Awards

Brooklyn Beckham dan Hana Cross (foto : justjared)

Dilansir dari laman justjared.com, Brooklyn yang berusia 19 tahun itu terlihat meninggalkan afterparty dari 2018 Fashion Awards bersama dengan Hana Cross pada 10 Desember kemarin.

Dilaporkan juga kalau mereka menyanyi dan menari bersama di event tersebut dan menunjukkan kalau mereka memang menjalin hubungan pacaran.

Hana Cross Sempat Mengunggah Kebersamaan Mereka di Instagram

Brooklyn Beckham dan Hana Cross (foto : usmagazine)

Dilansir dari laman usmagazine.com, pada sore harinya di tanggal 10 Desember 2018 tersebut, Hana Cross mengunggah video di Instagram Stories yang memperlihatkan kalau dia dan Brooklyn lagi menari bersama lagu ‘Blame It On the Boogie’.

Salah satu sumber yang menyaksikan kebersamaan mereka mengatakan, “Dia (Brooklyn) terlihat sangat perhatian dan peduli terhadap Hana Cross,” seperti dilansir oleh usmagazine.

Sudah Jadian Selama Dua Bulan