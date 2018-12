Anggota Asita NTT Ayo Berubah, Jangan Hanya Jual Tiket

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM | KUPANG-Anggota Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) atau Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, jangan hanya jual tiket saja tapi harus berkreasi karena bisnis pariwisata sangat luas.

Ajakan ini disampaikan Ketua Terpilih ASITA NTT periode 2018-2023, Abed Frans dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV ASITA NTT di Swiss-Belinn Kristal Hotel Kupang, Senin (10/12/2018).

Sebelumnya, Abed Frans adalah ketua ASITA NTT periode 2014-2018. Dalam pemilihan yang dipimpin Y. Mans Kailuli Sanagaji Betekeneng, Vincentius MT Taso dan Evodius Gonsomer, Abed unggul 15 suara dari calon lainnya, Jeane Marlina Nyoko.

Abed dalam sambutannya, setelah terpilih mengatakan, selama ini ASITA NTT masih banyak kekurangan yang harus dibenahi ke depan.

"Kita banyak kekurangan, tapi bukan untuk kita lupa dengan kekurangan tersebut. Mari mulai baru memperbaiki kekurangan yang ada," ajak Abed.

Abed mengungkapkan, selama ini travel agent baik yang ada di Kupang, Alor, Lembata maupun Labuan Bajo, masih kosentrasi pada usaha penjualan tiket.

Padahal, ujarnya, bisnis pariwisata sangat luas.

"Kita harus berubah dan manuver dalam bisnis pariwisata yang lain. Tidak hanya pada ticketing. Mulailah berkreasi. Mari berbenah," kata Abed.

Foto bersama usai acara musda IV ASITA NTT di Swissbelinn Kristal Hotel Kupang (ISTIMEWA/ASITA NTT)

Ia mengatakan, perkembangan teknologi wajib dikuasai para anggota ASITA dalam bisnis pariwisata.

"ASITA NTT akan mendukung teman-teman dalam dalam bisnis pariwisata. Bisnis pariwisata tidak susah, yang penting ada kemauan. Mari bangkit menuju sejahtera," ajak Abed.

Jeane Marlina Nyoko mengaku, tetap akan mendukung ketua terpilih menyukseskan program-program ASITA NTT lima tahun ke depan.

Ketua Panitia Musda, Jetty Abineno-Masu mengatakan, sesuai AD/ART ASITA, pemilihan hanya ketua saja. "Ketua terpilih diberi waktu dua minggu untuk membuat badan pengurus. Rencananya Januari 2019 baru pelantikan," katanya.

Dia mengungkapkan, musda ini diikuti dua DPC yakni DPC Ende dan DPC Manggarai Raya sedangkan DPC Sikka, izin tidak ikut musda.

Menurut Jetty, ketua terpilih dalam sambutannya mengaku masih banyak 'pekerjaan rumah' yang harus diselesaikan.

"Ia berharap dukungan penuh dari anggota maupun DPC yang ada di kabupaten. Ketua terpilih juga berharap BPPD ( Badan Promosi Pariwisata Daerah) segera aktif kembali sehingga bersinergi dengan Asita mempromosikan pariwisata NTT, sehingga semakin berkembang sesuai yang diharapkan," katanya. (*)