Raih Best New Asian Artist Indonesia di MAMA 2018, Lihat Penampilan Memukau Marion Jola

POS-KUPANG.COM - Marion Jola menjadi satu-satunya penyanyi perwakilan Indonesia yang tampil di pembukaan MAMA 2018.

Membawakan hits singlenya 'Jangan', Marion Jola berhasil memukau para undangan yang hadir di Dongdaemun Design Plaza, Korea Selatan.

Selain menjadi salah satu pengisi acara, upanya Marion Jola juga berhasil menjadi salah satu nominee untuk kategori Best New Asian Artist, bersaing dengan Dean Ting, Hiragana Keyakizaka46, Orange, dan The Toys. Keren banget!

Yuk kita intip fashion Marion Jola saat di MAMA 2018. Stunning banget!

Sebelum tampil memukau di atas panggung, sebelumnya Marion Jola tampil elegan di Red Carpet MAMA 2018 dengan dress transparan berwarna putih dengan detail tassel di bagian ujung lengannya.

Tampilan Marion Jola semakin sempurna dengan makeup nuansa pink nude dan tambahan aksesori berupa statement earrings berwarna serupa.

Penampilan Marion Jola dengan hits 'Jangan' berhasil menghipnotis penonton bahkan pengisi acara yang lainnya.

Berbeda dengan outfit saat di Red Carpet, Marion Jola tampil stunningdengan outfit colorful yang dilengkapi dengan high-knee bootsberwarna putih.

Riasan makeupnya dibuat enggak berlebihan dan menonjolkan kulitnya yang eksotis. Apalagi pulasan lipstik glossy warna nude semakin membuat tampilannya terlihat menawan.

Saat dirinya menerima award untuk kategori Best New Asian Artist, Marion Jola tampak menawan dengan sleeveless mini dress bernuansa silver dengan detail kristal dan anting mutiara yang manis!

Bangga banget Marion Jola bisa mewakili Indonesia di MAMA 2018 ya, girls!