Marion Jola Dinobatkan Best New Asian Artist Indonesia dari Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2018

POS-KUPANG.com - Marion Jola, Penyanyi pendatang baru asal NTT, dinobatkan sebagai Best New Asian Artist Indonesia dari Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2018.

Marion menerima trofi kemenangannya itu di panggung MAMA 2018 yang berlangsung di Dongdaemun Design Plaza, Seoul, Korea Selatan, Senin (10/12/2018).

"Here's for dream hardwork and love I love you all!!! Been MAMA fans since 2013 and now being able to hold the trophy, Best New Asian Artist Indonesia, super happy and greatfull'," tulis Marion di akun Instagram-nya, @lalamarionmj, seperti dikutip Kompas.com, Senin (10/12/2018) malam.

Selain mendapat penghargaan, finalis Indonesian Idol 2018 ini juga berkesempatan untuk tampil di hadapan artis-artis K-pop dan negara Asia lainnya. Marion membawakan lagu "Jangan", singel duetnya bersama Rayi Putra.

Sebelumnya, nama-nama seperti Agnez Mo serta Raisa dan Isyana juga pernah diganjar penghargaan dari Mnet Asian Music Awards (MAMA).

Tahun ini, MAMA digelar di tiga negara. Dikutip dari akun Instagram @mnet_mama, Rabu (14/11/2018), para penampil MAMA 2018 di Korea di antaranya Wanna One, Haon, Stray Kids, Kim Dong Han, The Boyz, IZ*ONE, (G)I-idle, Loona, serta Fromis-9.

Setelah Korea, bakal digelar pula MAMA Fans' Choice di Saitama Super Arena di Jepang (12 Desember) kemudian berlanjut ke AsiaWorld-Expo Arena di Hongkong (14 Desember).

Untuk acara di Hong Kong, ada dua boybandKorea yang nantinya tampil. Mereka adalah Bangtan Boys atau BTS dan Wanna One. Sementara dalam MAMA Fans' Choice di Jepang, penampilnya adalah BTS, IZ*ONE, dan TWICE.

