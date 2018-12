Wow! BP GMIT Silo Gelar Konser Rohani Bersama Bams Ex Samson

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Apolonia Matilde Dhiu

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Badan Pengurus (BP) Pemuda Gereja Masehi Injili Timor (GMIT) Silo Naikoten 1 Kupang menggelar Konser Rohani bersama Bams Ex Samson di Gedung Kebaktian Jemaat Silo, Jumat (14/12/2018).

Konser Rohani ini merupakan program pelayanan Christmas Song Festival (CSF) yang sudah dirintis mulai tahun 2008 dan berjalan setiap dua tahun sekali.

Panitia Konser Rohani, Gereja Silo Naikoten 1 Kupang, Bepit Bertels kepada Pos Kupang, Jumat (7/12/2018), mengatakan, banyak cara setiap orang muda untuk menyatakan rasa syukur atas karya dan berkat yang Tuhan berikan selama perjalanan hidup ini.

Bepit mengatakan, rasa syukur itu pula yang menghasilkan kreasi besar untuk membagikan berkat terhadap sesama.

Hal ini, kata Bepit, yang menjadi motivasi BP Pemuda GMIT Silo Naikoten I Kupang, sesuai misi pelayanan, "Reaching and Bleasing Our Nation Fos His Glory", yang artinya menjangkau dan memberkati seluruh bangsa untuk kemuliaan nama Tuhan.

Menurut Bepit, melalui Program Pelayanan Christmas Song Festival (CSF) yang sudah dirintis mulai tahun 2008 dan berjalan setiap dua tahun sekali merupakan pelayanan yang terus diangkat untuk bersama jemaat melayani Tuhan dan sesama.

Dikatakannya, konsep CSF tahun ini adalah konser rohani bersama artis ibukota, Bams Ex Samson yang bertemakan, "We are The Reason", yang akan dimulai pada pukul 18.00 Wita.

Konser tersebut, katanya, mengedepankan pesan rohani yang disampaikan, Yandi Manobe S.Th, dan dilanjutkan perpaduan pengisi acara oleh Paduan Suara (PS) Nafiri Sion, The Counter Melody, Juara CSF tahun-tahun sebelumnya dan didukung oleh Komunitas Musik Gereja, serta atraksi panggung dari Big Brother dan rencananya akan dibuka oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.

"Pastinya konser nanti akan mengedepankan rasa syukur atas berkat dan karya yang Tuhan berikan sehingga dapat membuat kolaborasi dan kreasi anak-anak Tuhan dengan talenta yang dimiliki," kata Bepit.