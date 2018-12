POS-KUPANG.COM - Pria dengan zodiak Capricorn punya 5 sifat yang sangat kuat, yuk kepoin sifatnya seperti apa.

Sudah menjadi nature dari Sagitarian (sebutan untuk orang dengan zodiak Sagitarius) bahwa ia memiliki pribadi yang atraktif, penuh kejutan, dan passionate.

Sosoknya yang menyenangkan membuat Anda tak sulit jatuh cinta padanya. Namun, di balik itu, ada lima sifat yang muncul, ketika Anda semakin mengenalnya.

1. Sedikit ceroboh

Sagitarian bisa menjadi agak ceroboh, ketika berhubungan dengan perasaan dan pengambilan keputusan besar. Ia kadang tidak berpikir panjang, sehingga bisa jadi sikap dan keputusan yang diambilnya malah menyebabkan bencana untuk diri sendiri.

Tapi, hal itu tidak membuat seorang Sagitarius menjadi mellow, karena justru kegagalan tersebut menjadi pengalaman berharga yang bisa ia ceritakan kepada banyak orang. They always have a great story to tell and you'll never be bored.

2. Sangat suka bercanda

Zodiak Sagitarius tidak akan pernah membiarkan sehari pun lewat tanpa melontarkan lelucon. Itulah yang membuatnya memiliki banyak teman, bahkan ia masih berhubungan baik dengan teman-teman masa kecilnya

Sifat humoris ini akan membuat Anda tidak pernah bosan berada di dekat Sagitarius. Sayang, sifatnya ini terkadang tidak bisa ditahan, ketika Anda dan dia sedang membicarakan sesuatu yang serius.

3. Tidak fleksibel