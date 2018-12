Ini Nama 12 Nasabah Bank NTT Yang Terima Penghargaan Service Excellence Award

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM | KUPANGK- Bank NTT menggelar malam penganugerahan Dedikasi Award dan Service Excellence Award.

Ada 12 nasabah dan empat karyawan yang menerima penghargaan tersebut.

Malam penganugerahan bagi nasabah prioritas dan karyawan terbaik berlangsung di Hotel Aston Kupang, Sabtu (8/12/2018). ini merupakan kali lima digelar sejak tahun 2014.

Direktur Pemasaran Dana Bank NTT, Hary Alexander Riwu Kaho dalam sambutannya, mengungkapkan, Service Excellence Award Bank NTT 2018 merupakan ungkapan rasa hormat, syukur atas dedikasi, loyalitas, perhatian, dukungan yang diberikan nasabah, debitur dan semua pengguna jasa kepada Bank NTT.

• Ini Cara Mudah Bedakan Antara Cinta Dan Nafsu Dalam Hubungan, Kamu Wajib Tahu Loh!

• Mobil Member BTS Alami Kecelakaan Beruntun, Ulah Penguntit?

Mengutip tagline mantan Presiden Amerika, Barack Obama `Yes We Can', Alex mengatakan Bank NTT terus bangkit dan berbenah diri guna mewujudkan moto melayani lebih sungguh.

"Dalam rangka itu, Bank NTT juga memberikan anugerah service excellence bagi karyawan karyawati berprestasi. Anugerah Service Excellence Bank NTT sudah dimulai tahun 2014 lalu dalam semangat make great Bank NTT," katanya.

Alex mengatakan, dengan semangat tersebut, Bank NTT berkomitmen untuk memperbaiki, meningkatkan berbagai kekurangan, keterbatasan, ketertinggalan dalam pelayanan.

• Konferensi Perempuan Indonesia Timur- Ini Momentum Saling Berbagi Pengalaman

• Terkenal Setia, 3 Zodiak Ini Ternyata Susah Buat Jatuh Cinta lho! Zodiak Kamu Termasuk?

"Semua itu dilakukan untuk membawa Bank NTT mampu dan tangguh dalam era kompetisi dunia perbankan."Yes We Can menjadi daya dorong bagi kami untuk memperbaiki diri menjadi sehat, kuat dan terpercaya. Make a great adalah berubah meninggalkan cara kerja lamaa, bangun team work, bangun kekompakan, komitmen untuk tidak mengeluh, tawar hati, pesimis, takut dan gentar menghadapi persaingan dan tantangan," kata Alex.

Bank NTT juga memberikan penghargaan kepada kantor USPD terbaik yang dimenangkan Unit Simpan Pinjam Desa (USPD) Noemuti, Bank NTT Cabang Kefamenanu.