Bank NTT Klaim Sehat Bahkan Sangat Sehat ! Ini Penjelasannya 

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM, KUPANG—Kondisi Bank NTT sampai 30 November 2018 , sehat bahkan sangat sehat. Ukuranya, tidak ada pelanggaran BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)

GWM (Giro Wajib Minmum) pun terpenuhi sesuai ketentuan. Rasion keuangan Bank NTT secara umum sehat.

Demikian disampaikan Direktur Pemasarn Dana Bank NTT, Hary Alexander Riwu Kaho pada Malam Penganugerahan Service Excellence Bank NTT 2018 di Hotel Aston Kupang, Sabtu (8/12/2018).

Alex mengungkapkan, dari rasio keuangan: CAR/ capital aequity Ratio 22,14 persen (sangat sehat > 12 persen), ROE / Return of Equity 15,88 persen (sehat), ROA/ Return On Asset 2,76 persen ( sangat sehat), NIM/ Net Interest Margin 8,78 persen (sangat baik), BOPO 76,88 persen (sehat), NPL/ Non Performing Loan 2,95 (sehat), Long Distance Relationship / LDR 86,86 (cukup sehat).

Alex berharap, pencapaian ini menjadi spirit bagi seluruh jajarannya untuk tetap solid, tangguh dam umggul dalam kompetisi menjadi regional Champion dan transformasai BPD.

Alex mengungkapkan, saat ini Bank NTT sedang membangun sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan ketahanan kelembagaan, peningkatan daya saing serta peningkatan kontribusi bagi pembangunan di daerah NTT, antara lain; perlindungan jaminan social bagi paraa pelaku UMKM, mendorong UMKM menjadi IKM melalui komitmen penyediaan pasar offline atau online, peningkatan kapasitas produksi, perbaikan kendali mutu dan sertifikasi.

• BREAKING NEWS - Puluhan PSK Karang Dempel Gelar Aksi, Tolak Rencana Penutupan Lokalisasi KD

Dari sisi pengembangan usaha, kata Alex, Bank NTT saat sedang berproses mendapat persetujuan dari OJK Provinsi NTT sehingga aktivitas Money Changer Bank NTT di Kecamatan Rote, Labuan Bajo, Atambua dan Maumere dapat segera beroperasi.

Selain itu, dari sisi peningkatan delivery chanel / kanal ATM telah terkoneksi jaringan ATM Bank NTT dengan ATM bersama LINK untuk local, sedangkan untuk internasional dengan JCB, AMEX dan MEPS guna memnuhi kebutuhan layanan penarikan uang asing yang langsung terkonversi dengan rupiah sehingga makin memudahkan para wisatawan asing menggunakan jasa Bank NTT saat ada di NTT.

Selain itu, lanjut lex, aktivitas di bidang treasury juga telah familiar dengan transaksi di pasar uang dan pasar modal. Ke depan, demikian Alex, akan didorong sehingga dealing room Divisi Treasury dapat berkantor di Jakarta atau kantor kantor fungsional sehingga dapat makin aktif melakukan pendalaman pasaar uang atau pasar modal termasuk Valas jika nanti tiba saatnya diizinkan menjadi Bank Devisa oleh regulator.

Alex juga mengatakan, Bank NTT akan melakukan perubahan dan penyesuaian struktur organisasi sehingga akselerasi, sinergitas dan produktivitas mampu menjawab berbagai ekspektasi pada Bank NTT dengan menghadirkan IKM Center, bengkel UMKM dan dapur UMKM di Wilyah Timor, Flores dan Sumba.

Program Peduli Sahabat Bank NTT, sinergitas dengan segenap komponen generasi muda NTT, kolaborasi membangun semangat wira usaha mandiri menjadi salah satu solusi pemberdayaan potensi unggulan daerah. (*)