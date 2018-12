Kapolres Ende Diminta Segera Tuntaskan Kasus Gratifikasi

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Romualdus Pius

POS-KUPANG.COM,ENDE---Kapolres Ende, AKBP Achmad Muzayin diminta untuk segera menuntaskan kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan 7 orang oknum anggota DPRD Kabupaten Ende.

Demikian pernyataan sikap PMKRI Cabang Ende yang ditandatangani oleh Ketua Presedium Yanuarius Tibo dan Wakil Sekjen Firmus Rigo yang diterima Pos Kupang.Com, Minggu (9/12/2018) di Ende.

PMKRI Cabang Ende juga mendesak Pengadilan Negeri Ende untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap penyidik Polres Ende karena PMKRI menilai bahwa Polres Ende telah mengangkangi hasil putusan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Ende terkait dugaan kasus gratifikasi

PMKRI juga mendesak Kapolri agar segera mencopot Kapolres Ende bersama penyidik Polres Ende dari jabatan karena PMKRI menilai bahwa Kapolres bersama penyidik Polres Ende telah mengangkangi hasil putusan gugatan praperadilan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ende, dan mencoreng nama baik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selaku penegak hukum.

PMKRI mendesak kepada para penegak hukum di kabupaten Ende untuk menuntuntaskan semua masalah dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Ende.

PMKRI mengajak semua elemen masyarakat untuk bersam perangi korupsi-kolusi-nepotisme di Kabupaten Ende.

Yanuarius Tibo mengatakan bahwa dalam rangka menyambut hari anti korupsi sedunia, PMKRI Ende juga sempat turun ke jalan melakukan aksi demo pada, Jumat (7/12/2018) menyuarakan tentang tindakan korupsi di Indonesia khususnya di Kabupaten Ende.

Menurut Yanuarius untuk konteks Kabupaten Ende, kasus korupsi yang hangat diperbincangkan di ruang publik adalah kasus gratifikasi. Selain itu masih ada banyak kasus lain yang belum terungkap yang saat ini sedang diarsipkan di laci penegak hukum.

Kasus gratifikasi yang melibatkan ketujuh DPRD Kabupaten Ende sudah diperbincangkan di ruang publik. Hampir setiap hari media-medialokal memberitakan hal yang sama terkait dengan persoalan gratifikasi, baik itu media elektronik, cetak, maupun online.

Publik Ende sedih melihat para para wakil yang diutusnya melakukan hal yang bobrok dan tidak terpuji.

Masyarakat di seluruh pelosok Daerah Ende semakin tidak berdaya dan tindakan konyol yang dilakukan oleh beberapa oknum Anggota DPRD.

Kekurangan air minum bersih, kondisi infrastruktur jalan yang memperhatikan, sampai pada tidak bisa menikmatinya penerangan berupa listrik yang layak menjadi tolok ukur bahwa Anggota DPRD Kabupaten Ende bukan sebagai wakil rakyat untuk menyalurkan aspirasi rakyat melainkan bertindak atas nama lembaga untuk kepentingan individu, golongan dan juga peningkatan tingkat kesengsaraan masyarakat Kabupaten Ende yang semakin terpuruk.

Oleh sebab itu, pada momen hari anti korupsi sedunia ini , sebagaiagen perubahan (agen of changes) dan agen kontrol (agen of control) mahasiswa yang bergabung dalam wadah Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) tetap konsisten untuk memperjuangkan hal itu demi mewujudkan visi dan misi perhimpunannya,ujar Yanuarius.

PMKRI merupakan organisasi pembinaan dan perjuangan sebagai organisasi perjuangan PMKRI memiliki andil dan komitmen besar untuk kembali menyuarakan sebagai sehingga praktik praktik korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki perasan moral kemanusiaan bisa terungkap ke permukaan,ujarnya. (*)