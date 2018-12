Bank NTT Kembali  Gelar Service Excellence Award untuk Nasabah dan Karyawan Berprestasi

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM, KUPANG—Bank NTT kembali menggelar Dedikasi Award dan Service Excellence Award, Sabtu (8/12/2018). Malam penganugerahan bagi nasabah prioritas dan karyawan terbaik yang berlangsung di Hotel Aston Kupang itu merupakan yang ke lima kalinya sejak digelar tahun 2014 lalu.

Ada 12 nasabah yang menjadi tamu kehormatan dan empat karyawan yang mendapat penghargaan Service Excellence.

Empat karyawan yang mendapat penghargaan Service Excellence Bank NTT 2018 yaitu, Maksi Pah dari Bank NTT Cabang Khusus untuk kategori Satpam terbaik, Elwinda Bhara dari Bank NTT Cabang Bajawa untuk kategori teller terbaik, Benedikta Parera dari Bank NTT Cabang Borong untuk kategori Customer Service (CS) terbaik, Marwah Baso dari Bank NTT Cabang Labuan Bajo untuk kategori CS Kredit Terbaik.

Sementaraa 12 nasabah kehormatan yang mendapat penghargaan pada Malam Penganugerahan Service Excellence Bank NTT tahun 2018 yakni; Fredik Talesu dari Kalabahi, Melkianus Lubalu dari Kupang, Stefanus Foris dari Larantuka, Tony Sianto dari SoE, Deanderst Pila Paji dari Kupang, Tjiang Rudi IR dari Surabaya, Frans Ade Setiawan dari Ruteng, Josias Benyamin Lona dari Kupang, Blasius Widodo dari Kefamenanu, Stefanus UY dari Kupang, Lu Petrus Arif dari Larantuka dan Maria Yasinta Apin dari Ruteng.

Selain penghargaan kepada nsabah dan karyawan terbaik, pada Malam pengangerahan Service Excellence Bank NTT 2018, Bank NTT juga memberikan penghargaan kepada Kantor USPD terbaik yang dimenangkan USPD Noemuti Bank NTT Cabang Kefamenanu,

Kantor Kas terbaik dimenangkan oleh Kantor Kas Pasar Inpres SoE Bank NTT Cabang SoE,, Kantor Cabang dengan gedung belum standar terbaik ditempati Bank NTT Kantor Cabang Bajawa,

Kantor Cabang Pembantu terbaik dimenangkan oleh Kantor Cabang Pembantu Aimere Bank NTT Cabang Bajawa, Kantor Cabang Gedung Standar Terbaik dimenangkan oleh Bank NTT Cabang Kefamenanu,

Overall ditempati Bank NTT Cabang Borong dan The Best Performance dimenangkan oleh Bank NTT Cabang Kefamenanu.

Direktur Pemasaran Dana Bank NTT, Hary Alexnder Riwu Kaho dalam sambutannya, mengungkapkan, Service Excellence Award Bank NTT 2018 merupakan ungkapan rasa hormat, syukur atas dedikasi , loyalitas, perhatian, dukungan yang dberikan nasabah, debitur dan semua pengguna jasa kepada Bank NTT.

Dengan mengutip tagline Mantan Presiden Amerika, Barack Obama ‘Yes We Can’, Alex mengatakan Bank NTT terus bangkit dan berbenah diri guna mewujudkan motto Melayani Lebih Sungguh.

Dalam rangka itu, lanjut Alex, Bank NTT juga memberikan anugerah Service Excellence bagi karyawan/ karyawati beprestasi.

Alex mengungkapkan, anugerah Service Excellence Bank NTT sudah dimulai tahun 2014 lalu dalam semangat Make Great Bank NTT. Alex mengatakan dengan semangat tersebut, Bank NTT berkimitmen untuk memperbaiki, meningkatkan berbagai kekurangan, keterbatasan, ketertinggalan dalam pelayanan.

Proses penilaian yang dilaksanakan meliputi; people, palace dan produk. Semua itu dilakukan untuk membawa Bank NTT mampu dan tangguh dalam era kompetisi dunia perbankan.

“Yes We Can menjadi daya dorong bagi kami untuk memperbaiki diri menjadi sehat, kuat dan terpercaya. Make a great adalah berubah meninggalkan cara kerja lamaa, bangun team work, bangun kekompakan, komitmen untuk tidak mengeluh, tawar hati, pesimis, takaut dan gentar menghadapi persaingan dan tantangan,” kata Alex. (*)

• Di Kabupaten Lembata! Melkias Mekeng Kagum Pesona Bukit Doa

• legalkan Miras! MUI Minta Gubernur ntt Dengarkan Aspirasi Tokoh Agama