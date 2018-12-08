Berita Liga 1 2018
PERSEBAYA DAY-Live Bola Streaming PSIS Semarang vs Persebaya & Live Streaming Indosiar
PERSEBAYA DAY-Live Bola Streaming PSIS Semarang vs Persebaya & Live Streaming Indosiar
PERSEBAYA DAY-LIVE BOLA STREAMING PSIS Semarang vs Persebaya & Live Streaming Indosiar
POS-KUPANG.COM - Live Bola saat ini, sedang berlangsung pertandingan antara PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya.
Live bola saat ini bisa disaksikan secara live streaming di Indosiar.
Link live streaming Indosiar Liga 1 2018 pekan 34, pertandingan Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Sabtu (8/12/2018, pelatih Persebaya, Djajang Nurjaman (Djanur) ingin akhiri kompetisi dengan kemenangan.
Live streaming Indosiar PSIS Semarang Persebaya Surabaya saat ini bisa diakses lewat tautan berikut :
Link live streaming Indosiar Persebaya vs PSIS Semarang
• LIVE BOLA STREAMING PSIS Semarang vs Persebaya, Live Streaming Indosiar Sudah Mulai
• LIVE BOLA SAAT INI, PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya, Live Streaming Indosiar Liga 1
Live streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang dalam pekan 34 Liga 1 2018 via live streaming Indosiar dijadwalkan dimulai pukul 15.30 WIB dari Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya.
Laga kedua tim diprediksi tetap akan berjalan seru meski tak berpengaruh signifikan terhadap posisi keduanya di papan klasemen.
Ini karena jika takluk dari PSIS, maka Persebaya dipastikan terlempar dari posisi enam besar.
Saat ini Persebaya ada di peringkat ke enam dengan nilai 47. Sementara PSIS di posisi ke sembilan dengan 46 poin.
“Laga lawan PSIS tetaplah penting karena peringkat keenam yang kini ditempati Persebaya menjadi taruhannya. Kami tak ingin tergusur oleh PSIS di klasemen akhir,” tegas pelatih Persebaya, Djadjang Nurdjaman dilansir Bpost Online dari laman resmi Liga 1 2018.
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