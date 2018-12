Daebak! Album Love Yourself : Tear Milik BTS Masuk Nominasi Grammy Award 2019

POS-KUPANG.COM - Daftar nominasi untuk Grammy Awards 2019 telah diumumkan pada Jumat (7/12/2018) waktu setempat. Di antara nama-nama musikus dunia yang terdapat dalam daftar itu, ada nama boyband asal Korea Selatan, Bangtan Boys atau BTS.

Album Love Yourself: Tear milik boygroup bentukan Big Hit Entertainment itu masuk nominasi untuk kategori Best Recording Package. Nominasi ini ditujukan kepada art director album BTS yang dirilis pada Mei 2018 tersebut, yakni HuskyFox.

Sebagai informasi, Best Recording Package merupakan penghargaan terhadap tampilan visual sebuah album dan nominenya adalah art director yang merancang tampilan album itu.

Foto konsep album "Love Yourself: Answer" (instagram/bts.bighitofficial) ((instagram/bts.bighitofficial))

Dalam kategori itu, album BTS bersaing dengan album Be The Cowboy (Mitski), Masseduction (St Vincent), The Offering (The Chairman), dan Well Kept Thing (Foxhole).

Grammy Awards 2019 akan diadakan di Staples Center di Los Angeles, AS, pada 10 Februari pukul 20.00 waktu setempat.

(Kompas.com/Andi Muttya Keteng Pangerang)

Ungguli Pemimpin Dunia, BTS Menangi Polling Person of the Year Majalah TIME

Bangtan Boys atau BTS, boyband asal Korea Selatan, berhasil memenangi polling pembaca online untuk pemilihan Person of the Year 2018 dari majalah TIME.

Boyband bentukan Big Hit Entertainment ini mengalahkan beberapa pemimpin dunia hingga politikus yang menjadi pesaing mereka dalam polling tersebut.

Pada November lalu, TIME mengumumkan bahwa BTS masuk dalam daftar calon potensial Person of the Year 2018. Majalah itu kemudian mengadakan jajak pendapat untuk membantu mereka menentukan siapa orang yang paling berpengaruh tahun ini.