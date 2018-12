ASITA Mabar Berharap Penanganan DBD Jangan Tunggu Ada Serangan

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO--Serangan nyamuk DBD di kota pariwisata Labuan Bajo dan sekitarnya di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), belum berpengaruh pada arus kunjungan wisatawan ke Flores Barat itu.

Walaupun demikian, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya, diharapkan untuk meningkatkan upaya pencegahan atau preventif.

Upaya pencegahan tidak boleh menunggu saat terjadi kasus serangan DBD tetapi harus dilakukan secara rutin.

Demikian yang disampaikan oleh ketua pelaksana Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Mabar, Donatus Matur.

Dia dikonfirmasi POS--KUPANG.COM, Sabtu (8/12/2018).

Ketua ASITA Mabar, Donatus Matur. (POS KUPANG/SERVAN MAMMILIANUS)

"Saran untuk pemerintah, khususnya dinas terkait agar lakukan tindakan pencegahan dari pada pengobatan. Dilakukan secara rutin setiap bulan atau tri bulan, termasuk kampanye atau sosialisasi," kata Donatus.

Menurutnya, saat sosialisasi atau kampanye, perlu dijelaskan secara rinci kepada masyarakat, apa saja yang menjadi penyebab DBD.

Bagaimana dengan tempat penampungan air limbah, kaleng atau botol bekas minuman dan lain-lain.

Bila sosialisasi dilakukan rutin kata dia, warga akan semakin sadar untuk membersihkan lingkungan.

"Sehingga pada saat transisi antara musim kemarau ke musim hujan, tempat yang bisa tergenang air hujan dan menjadi sarang bertelurnya nyamuk DBD, semakin berkurang dan bahkan sama sekali tidak ada," kata Donatus.

Tindakan pencegahan juga kata dia, merupakan bagian dari promosi pariwisata.

"Tindakan ini lebih evektif dari pada aksi-aksi ketika masyarakat sudah diserang DBD. Ini juga merupakan cara strategis untuk promosi pariwisata kepada semua calon pengunjung ke depan. Ini merupakan masukan dari kami Asita Mabar kepada pihak pemerintah daerah, lebih khusus Dinas Kesehatan," kata Donatus.

Tindakan pencegahan juga kata dia, harus dilakukan oleh semua warga di lingkungannya masing-masing.

Untuk diketahui, sebanyak 241 orang warga Mabar diserang DBD sejak September sampai awal Desember 2018 ini.

Serangan nyamuk berbahaya itu masih berlanjut dan jumlah korban terbanyak adalah warga Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Mabar.

Dalam empat bulan itu, untuk sementara jumlah korban terbanyak terjadi pada November sebanyak 155 orang.(Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Servatinus Mammilianus)