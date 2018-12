Wanna One dan MAMAMOO Siapkan Kolaborasi Khusus di MAMA 2018

Wanna One dan MAMAMOO bakal kolaborasi di MAMA 2018

POS-KUPANG.COM - Dua grup asal Korea Selatan Wanna One dan MAMAMOO sedang mempersiapkan kolaborasi khusus untuk perayaan Mnet Asian Music Awards 2018 atau MAMA 2018.

MAMA 2018 akan berlangsung pada 12 Desember di Saitama Super Arena. Acara ini akan dihadiri oleh banyak artis seperti TWICE, Wanna One, MAMAMOO, MONSTA X, dan IZ * ONE. Para idol kpop ini dipersiapkan untuk pembukaan yang spektakuler.

Saat ini, MAMA memasuki 10 tahun perayaannya dan para idol akan menata ulang lagu-lagu yang telah memenangkan Daesang (Hadiah Utama) pada upacara penghargaan selama bertahun-tahun.

MAMA 2018 (WowKeren.com)

Dilansir dari Soompi, staf produksi MAMA menyatakan, "Akan ada tahap kolaborasi luar biasa pada 2018 MAMA di Jepang yang tidak dapat dilihat di tempat lain. Kita menggoda penggemar dengan salah satu kolaborasi yang sedang ditunggu-tunggu yaitu Wanna One dan MAMAMOO. Keduanya sedang mempersiapkan kolaborasi vokal khusus. Juga akan ada berbagai macam kolaborasi yang mampu memikat pemirsa mulai dari pembukaan hingga akhir. Jadi kami berharap penonton akan tetap fokus sejak awal,".

MAMAMOO (Koreaboo)

MAMA 2018 akan berlangsung di tiga lokasi dalam tiga tanggal. Dimulai di Dongdaemun Design Plaza (DDP) di Seoul pada 10 Desember, dan pindah ke Saitama Super Arena Jepang pada 12 Desember dan Hong Kong Asia World - Expo Arena (AWE) pada 14 Desember mendatang.

Siapa yang penasaran pengen lihat kolaborasi antara MAMAMOO dan Wanna One? (pos-kupang.com/eflinrote/Soompi)

