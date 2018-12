Tasya Kamila Hamil, Ibunda Randi Bachtiar Langsung Curhat di Instagram

POS-KUPANG.COM - Tasya Kamila dan Randi Bachtiar bagikan kabar bahagia setelah 4 bulan menikah.

Tasya Kamila dan Randi Bachtiar melangsungkan pernikahan pada Minggu (5/8/2018).

Pernikahan Tasya Kamila dan Randi Bachtiar sempat mencuri perhatian karena kemewahannya.

Setelah menikah, keduanya langsung melakukan bulan madu di beberapa negara di Eropa.

Pernikahan Tasya Kamila dan Randi Bachtiar (Instagram/tasyakamila)

Pada Kamis (6/12/2018), Tasya dan Randi kembali membawa kabar bahagia.

"Alhamdulillah, @randibachtiar and I have an exciting news to share with you all *emoji hati," tulis Tasya.

Dalam video tersebut, tampak momen saat Tasya menunjukkan hasil tes kehamilan pada sang suami.

Tampak pula, ketika keduanya membagikan kabar tersebut pada keluarga besar keduanya.

Bahkan, mereka juga membagikan momen saat Tasya periksa kandungan dan mengalami ngidam.

Unggahan Tasya ini dibanjiri doa dan ekspresi rasa bahagia dari netizen.

@puputt.fauziah: "Selamattt kak @tasyakamila @randibachtiar sehat2 trus debayi nya."