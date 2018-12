Lomba Pesparawi Jadi Agenda Rutin Setiap Tahun

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, petrus piter

POS-KUPANG.COM/TAMBOLAKA--Ketua lembaga pengembangan pesta paduan suara gerejawi Kabupaten Sumba Barat Daya, pendeta Benyamin Kondi, STh, mengatakan, gelar lomba pesparawi kali ini merupakan kegiatan perlombaan pesparawi pertama di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Para peserta lomba kali ini hanya sebanyak 9 kelompok paduan suara. Harapan pada tahun mendatang diikuti 15 kelompok paduan suara dari klasis. Dan kegiatan lomba pesparawi menjadi agen rutin perlombaan setiap tahun.

Ketua lembaga pengembangan pesta paduan suara gerejawi Kabupaten Sumba Barat Daya, pendeta Benyamin Kondi, STh menyampaikan hal itu diselah-selah acara lomba itu, Kamis (6/12/2018) malam.

Ia menambahkab kegiatan lomba pesparawi berlangsung selama dua hari. Harapan acara tersebut dapat melahirkan paduan suara yang terbaik yang akan mewakili SBD pada ajang pesparawi tingkat nasional tahun 2019 mendatang.

Untuk itu, ia menggimbau para peserta lomba all out menampilkan yang terbaik demi meraih juara pada even itu. (*)

