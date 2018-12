Laga Juventus vs Inter Milan, Jadwal Live Liga Italia, Massimiliano: Laga Ini Tak Begitu Penting

POS-KUPANG.COM | Laga akbar Liga Italia antara Juventus dan Inter Milan, dinilai pelatih Massimiliano Allegri tidak seurgen menghadapi Young Boys di Liga Champions.

Juventus bakal kedatangan tamu agung, Inter Milan, dalam giornatake-15 Liga Italia, Sabtu (8/12/2018) mulai pukul 02.30 dini hari WIB.

Pertandingan antara Juventusmelawan Inter Milan bertajuk Derbi d'Italia itu disebut-sebut bakal menarik animo publik sepak bola dunia.

Namun, pelatih Massimiliano Allegritidak beranggapan demikian. Ia justru menganggap pertandingan Liga Champions melawan wakil Swiss, Young Boys, pada Rabu (12/12/2018) jauh lebih penting.

"Bagi kami, pertandingan pada hari Rabu jauh lebih penting sebab kami bermain untuk memperebutkan posisi pertama di Grup H Liga Champions," tutur Massimiliano Allegri, dilansir BolaSport.com dari laman Four Four Two.

"Sementara melawan Inter pada esok hari hanyalah satu pertandingan," katanya.

Apa yang dikatakan Allegri merujuk pada situasi timnya saat ini di Grup H Liga Champions.

Meski Bianconeri memimpin dengan 12 poin dan sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar, mereka terancam mengakhiri fase grup dengan duduk di peringkat dua.

Pasalnya, Manchester Unitedmenguntit di bawah mereka dengan mengemas 10 poin.

Artinya, jika Juve gagal menang melawan Young Boys dan pada waktu yang sama Man United berhasil mengalahkan Valencia, status juara Grup H bakal lepas dari genggaman.