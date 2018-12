HUT ke-19 DWP - DWP UP Sumtim Juara II Lomba Produk Pangan Lokal

POS-KUPANG. COM|KUPANG - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unsur Pelaksana‎ Kabupaten Sumba Timur (Sumtim) meraih juara II lomba pengolahan produk pangan lokal dalam rangka memperingati HUT ke-19 DWP tahun 2018.

Acara ini berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Jumat (7/12/2018).

Pantauan POS-KUPANG.COM, HUT DWP ini dihadiri Wagub NTT, Josef Nae Soi, Karo Humas, Semuel Pakereng, Karo Kesra, Barthol Badar dan pejabat lainnya.Tema HUT ke-19 DWP ini adalah Optimalisasi Potensi Dharma Wanita Persatuan untuk Suksesnya Pembangunan Nasional.

Tim DWP Sumtim hadir mengikuti lomba pangan lokal dengan membuat beberapa produk pangan lokal diantaranya, Sweet Talju ( Talas Salju Manis), Ladinci Panggang (Keladi Kelinci) dan Teh Rosela.

Hadir dari DWP Sumtim,Wakil Ketua/pendamping tim, Since Paula Raja sedangkan pesertanya, yakni Rambu MB Raden,YosingkeMewani M Silla dan Corlina H Hamu.

• Inilah Penyebab Jatuhnya Helikopter Pemilik Leicester City

• Aksi Bersih Gerakan Nasional, ASN DI Ende Ramai-Ramai Bersihkan Pantai

Selain lomba pangan lokal,ada sejumlah kegiatan yang telah dilakukan antara lain, pembinaan rohani, ‎kunjungan ke Panti Asuhan, lomba merangkai bunga , jalan santai, sosialisasi narkoba, penghijauan dan lomba pangan lokal danpemberian beasiswa kepada siswa berprestasi.

Untuk lomba pangan lokal dibagi dua kategori, yakni kategori DPW lingkup Pemprov dan DWP kabupaten /kota.

Untuk kategori kabupaten/kota, juara I,DWP‎ UP Kabupaten‎ Manggarai Barat, Juara II, DWP UP Sumba Timur, Juara III,DWP UP Alor, Juara IV DWP UP Sumba Barat, JuaraV DWP UP Rote Ndao dan juara VI, DWP UP Belu.

‎Sedangkan untuk‎ juara tingkat DWP Lingkup Provinsi NTT,juara pertama DWP UP Dishub NTT, juara II, DWP UP BPSDM, juara III, DWP UP Perpustakaan, juara IV UP Setwan dan juara V DWP UP Inspektorat NTT.

Ketua DWP Provinsi NTT, Bertha Salem -Laju mengatakan, DWP NTT turut mendukung soal program DWP, ia mengakui, ada program pendidikan, ekonomi dan sosial.

‎Berta juga mengakui, sebagai istri dari ASN, DWP tentu mendukung kebijakan pemerintah seperti penanaman kelor.

"Jadi program pemerintah yang ada,kami turut dukung‎ seperti saat ini program kelor. Kami bekerja sama dengan kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan tertentu untuk menanam kelor," kata Berta.

Tentang pangan lokal, ia mengatakan, potensi pangan lokal di NTT cukup banyak, karena itu DWP harus melakukan terobosan dalam mengolah berbagai pangan lokal.

"Pangan lokal yang diolah ini bisa dijual untuk menambah nominal atau pendapatan dari ibu-ibu," katanya.

‎Wagub NTT, Josef Nae Soi mengharapkan, dengan HUT DWP tahun 2018 ini,DWP harus terus bekerja dan juga mendukung program pemerintah NTT.

"Ibu-ibu harus dukung pembangunan di NTT, karena ibu-ibu punya peran penting juga sebagai pahlawan. Mari kita sama-sama bekerja agar NTT bangkit menuju sejahtera," kata Josef.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)