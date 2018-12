Dekat dengan Pengusaha Kaya dari Malaysia, Intip Foto Kebersamaan Faisal Nasimuddin dan Luna Maya

POS-KUPANG.COM - Potret kebersamaan Luna Maya saat hangout bareng Faisal Nasimuddin, duda kaya dari Malaysia yang sudah punya tiga anak.

Interaksi Luna Maya dengan seorang pengusaha asal Malaysia bernama Faisal Nasimuddin belakangan jadi sorotan.

Tak hanya sekali saja, Luna Maya rajin memberikan like pada tiap postingan Faisal Nasimuddin.

Keduanya juga sering berbalas komentar di Instagram.

Tak hanya di media sosial, Luna Maya dan Faisal Nasimuddin ternyata sering hangout bareng bersama teman-teman mereka.

Artis peran, Luna Maya berkunjung ke kantor redaksi Kompas.com di Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (7/11/2018), dalam rangka promosi film Suzzanna: Bernapas dalam Kubur. (NATHANIA NARDA untuk KOMPAS.COM)

Dalam beberapa foto di media sosial, terlihat keduanya menghabiskan waktu bersama dalam berbagai momen.

Dirangkum oleh TribunStyle.com, berikut beberapa foto mereka ketika hangout bareng:

1. Motel Mexicola Bali

Faisal Nasimuddin pernah mengunggah foto kebersamaannya bersama Luna Maya.

Foto tersebut diambil di Bali, Luna dan Faisal berfoto beramai-ramai bersama rekan-rekan mereka.

"Bali doesn’t get any better with this bunch! Fun night out at Motel Mexicola," tulis Faisal.

Luna juga terlihat berbalas komentar dengan Faisal di unggahan itu.

"Helo fesial," tulis Luna