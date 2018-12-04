Berita Rekrutmen CPNS 2018
Intip Materi Tes SKB Kemendikbud dan Link Hasil Tes SKD Pemprov NTT di Sini
Intip Materi Tes SKB Kemendikbud, Link Hasil Tes SKD Pemprov NTT di Sini. Selalu pantau laman resmi kemendikbud untuk pengumuman selanjutnya.
Intip Materi Tes SKB Kemendikbud! Link Hasil Tes SKD Pemprov NTT di Sini
POS-KUPANG.COM - Hasil Tes SKD CPNS 2018 sudah dirilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senin (3/12/2018).
Selain Hasil tes SKD, nama-nama peserta Tes SKB CPNS 2018 juga dirilis.
Tak hanya hasil Tes SKD CPNS 2018, Kemendikbud juga membocorkan soal materi tes SKB CPNS 2018.
• 388 Peserta CPNS di Belu Lulus SKD
• 630 Peserta CPNS di TTS Dinyatakan Lolos ke Tahap SKB
• Soal Online Tes SKB CPNS 2018, Akses Link dari Menpan Setelah Lulus Tes SKD
Sebelumnya, Pendaftaran CPNS 2018 melalui link sscn.bkn.go.id. Kini, Kemendikbud mengumumkan hasil Tes SKD CPNS 2018 melalui websitenya.
Kabar ini tentu menjadi titik terang bagi pelamar CPNS Kemendikbud 2018 yang telah menanti sejak tes SKD selesai digelar.
Pada tahun ini, Kemendikbud membuka 115 formasi dengan jumlah CPNS yang berbeda-beda.
Namun pada pengumuman ini, Kemendikbud hanya mengumumkan hasil SKD.
Sementara untuk lokasi dan jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan diumumkan di kemudian hari.
Peserta SKD yang lolos ke SKB diminta agar selalu memantau laman resmi Kemendikbud untuk pengumuman selanjutnya.
Berita Rekrutmen CPNS 2018
LINK HASIL TES SKD PEMPROV NTT
Intip Materi Tes SKB Kemendikbud
tes cpns
tes skb cpns 2018
-
LINK HASIL TES SKD PEMPROV NTT - Cek Nama Kamu, Sekda Minta Segera ke Kota Kupang
-
Soal Online Tes SKB CPNS 2018, Akses Link dari Menpan Setelah Lulus Tes SKD
-
Cek Nama Anda, 95 Instansi Telah Mengumumkan Hasil SKD CPNS dan Berhak Ikut SKB
-
1.196 Peserta CPNS Kemenkeu Lolos Seleksi Awal, Mau Tahu Namamu? Unduh Disini
-
CEK Nama Kamu - Info terbaru CPNS 2018, 203 Instansi Siap Umumkan Hasil SKD Cek Link di Sini