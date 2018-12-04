Berita Rekrutmen CPNS 2018

Intip Materi Tes SKB Kemendikbud dan Link Hasil Tes SKD Pemprov NTT di Sini

Intip Materi Tes SKB Kemendikbud, Link Hasil Tes SKD Pemprov NTT di Sini. Selalu pantau laman resmi kemendikbud untuk pengumuman selanjutnya.

Intip Materi Tes SKB Kemendikbud dan Link Hasil Tes SKD Pemprov NTT di Sini
instagram @kemenpanrb
Intip Materi Tes SKB Kemendikbud dan Link Hasil Tes SKD Pemprov NTT di Sini 

Intip Materi Tes SKB Kemendikbud! Link Hasil Tes SKD Pemprov NTT di Sini

POS-KUPANG.COM - Hasil Tes SKD CPNS 2018 sudah dirilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senin (3/12/2018).

Selain Hasil tes SKD, nama-nama peserta Tes SKB CPNS 2018 juga dirilis.

Tak hanya hasil Tes SKD CPNS 2018, Kemendikbud juga membocorkan soal materi tes SKB CPNS 2018.

388 Peserta CPNS di Belu Lulus SKD

630 Peserta CPNS di TTS Dinyatakan Lolos ke Tahap SKB

Soal Online Tes SKB CPNS 2018, Akses Link dari Menpan Setelah Lulus Tes SKD

Sebelumnya, Pendaftaran CPNS 2018 melalui link sscn.bkn.go.id. Kini, Kemendikbud mengumumkan hasil Tes SKD CPNS 2018 melalui websitenya.

Kabar ini tentu menjadi titik terang bagi pelamar CPNS Kemendikbud 2018 yang telah menanti sejak tes SKD selesai digelar.

 

Pada tahun ini, Kemendikbud membuka 115 formasi dengan jumlah CPNS yang berbeda-beda.

Namun pada pengumuman ini, Kemendikbud hanya mengumumkan hasil SKD.

Sementara untuk lokasi dan jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan diumumkan di kemudian hari.

Peserta SKD yang lolos ke SKB diminta agar selalu memantau laman resmi Kemendikbud untuk pengumuman selanjutnya.

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Berita Rekrutmen CPNS 2018
LINK HASIL TES SKD PEMPROV NTT
Intip Materi Tes SKB Kemendikbud
tes cpns
tes skb cpns 2018
Berita Terkait :#Berita Rekrutmen CPNS 2018
Editor: Fredrikus Royanto Bau
Ikuti kami di
Video Pilihan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan