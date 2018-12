Ekspor NTT Oktober 2018 Naik Tapi Defisit Neraca Perdagangan Makin Tajam

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM|KUPANG-- Nilai ekspor NTT Oktober 2018 memang mengalami peningkatan 13,52 persen dari nilai ekspor NTT pada bulan September 2018 sebesar 1.644.696 Dollar US.

Pada Oktober 2018, ekspor NTT mencapai 1.867.050 Dollar US. Namun secara kumulatif, dari Januari sampai dengan Oktober 2018, neraca perdagangan NTT ternyata masih defisit.

Tidak tanggung-tanggung, defisitnya mencapai 84.137.797 Dollar US. Ini terjadi karena Nilai impor NTT dari Januari-Oktober 2018 senilai 99.449.108 Dollar US jauh lebih besar dari nilai ekspor NTT selama periode tersebut yang hanya mencapai 15.311.311 Dollar US.

Hal itu disampaikan Kepala BPS Perwakilan Provinsi NTT, Maritje Pattiwaellapia dalam konfrensi pers di Lantai II Gedung BPS NTT, Senin (3/12/2018).

Maritje mengatakan, ekspor NTT senilai 1.867,619 dengan volume 7.085,619 ton mengalami kenaikan 13,52 persen dibanding nilai ekapor NTT bulan September 2018. Nilai ekspor tersebut terdiri dari migas 262.422 Dollar US danbekspor non migas 1.604.628 Dollar US.

Maritje mengungkapkan, komoditas ekspor NTT pada bulan Oktober seluruhnya dikirim ke Timor Leste dengan komoditas terbesar kendaraam dan bagiannya senilai 316.851 dollar US. Juga ada buah-buahan senilai 6.982.143 dollar US, garam, belerang dan kapur sirih 375.902 dollar US, ikan dan udang 367.961 dollar US, daging dan ikan olahan 301.755 dollar US, komoditas lainnya 1.697.538 dollar US.

Sedangkan impor senilai 8.660.186 dollar US dengan volume sebesar 15.235,88 ton didominasi baham bakar mineral dari Malaysia. (*)