Viral Pernikahan YouTuber Suhay Salim: Nikah di KUA Cuma Pakai Celana Jeans! 

POS-KUPANG.COM - Nama Suhay Salim mendadak trending di Twitter dan di media sosial lain.

Suhay Salim merupakan seorang YouTuber atau beauty vlogger yang kerap mengunggah video-video review, tutorial makeup, serta tips dan trik kecantikan bagi para wanita.

Hingga kini Suhay Salim telah memiliki lebih dari 750.000 subsciber sejak memulai menjadi YouTuber pada 2011 lalu.

Suhay Salim mendadak diperbincangkan di media sosial karena ia menikah dengan cara sederhana yang berpotensi menjadi 'bahan gunjingan tetangga'.

Melalui Instagram Stories-nya, Suhay Salim mengumumkan, dirinya baru saja menikah.

Ia mengunggah foto bersama sang suami sambil memperlihatkan buku nikah di genggamannya.

Dalam foto, ia menulis "Thank you everyone for the wishesss!!"

"Buat yang nanya, beneran tercapai cita2 nikah di KUA pake jeans dan gapake ribet."

Insta-story Suhay Salim (@suhaysalim)

Berbeda dengan pasangan pada umumnya yang memilih menikah dengan cara mewah dengan mengikuti banyak tradisi serta pesta, Suhay salim justru menunjukkan kesederhanaannya.

Ia datang ke KUA dengan penampilan sederhana, bahkan hanya pakai jeans.