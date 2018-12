Puluhan Pemuda di Kota Kupang Bersih Pantai Lasiana! Kampanye Pariwisata Kota Kupang.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Puluhan Pemuda di Kota Kupang melakukan pembersihan pantai Lasiana Kota Kupang dan mengkampanyekan pariwisata yang ada di Kota Kupang, Minggu (2/11/2018) siang.

Kegiatan itu merupakan rangkaian kegiatan dalam City Tour. Kegiatan ini merupakan inisiatif dari Putri Pariwisata NTT, Maria Jenny Claudyanti Johandra Besin.

Sebelum melakukan kegiatan pembersihan di pantai Lasiana, para peserta kegiatan diajak ke kuil Siang Lay Kota Kupang. Di kuil ini mereka menapaki jejak sejarah kuil demi menambah wawasan historis.

Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke Ecowisata Mangrove yang terletak di Kelurahan Oesapa Barat, Kota Kupang.

Di area tersebut, para peserta kegiatan mengabadikan moment di beberapa spot untuk mengkampanyekan area wisata tersebut di sosial media.

Tidak hanya itu saja, rangkaian kegiatan selanjutnya mereka mengunjungi tempat produksi gula merah 'gula lempeng'.

"Target kita adalah anak-anak sekolah karena menjadi sarana untuk edukasi sehingga bisa bersama-sama membangun pariwisata di NTT. Jadi terbuka wawasan mereka dan melihat bahwa pariwisata itu penting," kata Putri Pariwisata NTT, Maria Jenny Claudyanti Johandra Besin kepada POS-KUPANG.COM di pantai Lasiana Kota Kupang.

Kegiatan bertema lets show our toursm to the world with miss toursm of East Nusa Tenggara itu merupakan salah satu ajang untuk mempromosikan dan mengedukasi para pemuda untuk mengenal dan lebih mengkampanyekan pariwisata yang ada di NTT.

"Ini merupakan salah satu program dari saya sendiri yaitu untuk mempromosikan pariwisata melalui generasi penerus bangsa, jadi kita generasi penerus bangsa punya tujuan yang sama dan kita juga harus mampu untuk bisa membangun NTT," kata perempuan yang akrab disapa Jenny ini.