Daebak! Baru Tayang, Drama Korea Encounter Jadi Drama Paling Buzzworthy Kalahkan Drama Korea lainnya

POS-KUPANG.COM - Drama Korea 'Encounter' menjadi drama Korea paling buzzworthy atau drama yang paling dibicarakan.

Dilansir dari Soompi, tanggal 3 Desember 2018, Good Data Corporation mengungkapkan peringkat drama-drama yang paling banyak dibicarakan. Selain drama, ada juga pemain atau para artis yang juga paling banyak buzzworthy dari 26 November hingga 2 Desember.

Hasilnya didasarkan pada analisis reaksi pada 34 drama Korea melalui artikel berita, posting blog, komunitas online, media sosial, dan jumlah tampilan klip video.

Beberapa drama yang baru ditayangkan dan membuat debut yang kuat di peringkat. Drama Korea 'Encounter' tvN masuk di No.1 dengan persentase share tinggi 16.87, sementara "Memories of the Alhambra" masuk di No. 3 dengan 10.81 persen.

Song Hye Kyo & Park Bo Gum dalam Drama Korea Encounter (via Soompi)

Drama baru lainnya 'Clean with Passion for Now', 'Death Song' dan 'Fates dan Furies' menempati posisi 5, 6, dan 8.

Drama Korea 'SKY Castle' meningkat 71,5 persen dari minggu sebelumnya, menaikkan peringkat ke No 2 dengan 10,84 persen.

Nah, inilah daftar 10 drama Korea yang paling buzzworthy.

1. tvN “Encounter” (16.87 %)

2. JTBC “SKY Castle” (10.84 %)

3. tvN “Memories of the Alhambra” (10.81 %)